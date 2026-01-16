陸龜被「密封地底10年」奇蹟生還！第一反應曝光 專家解釋了

國際中心／陳慈鈴報導

烏龜壽命長，會因為環境改變身體狀態。（示意圖／Pixabay）

很多人都知道龜類的壽命很長，但你有想過嗎？一隻被封印在地底下長達10年的陸龜，竟然奇蹟生還，看到食物的第一反應是瘋狂進食。這起事件不僅讓人感到不可思議，也對陸龜過去10年的遭遇充滿疑惑。對此，環境教育專家解釋了。

根據《CNN Brasil》報導，巴西托坎廷斯州伊塔卡雅（Itacajá）一處民宅於整修之際，挖出一隻名為「勝利者」的陸龜（jabuti）。屋主的孫女雷吉娜（Luiza Regina）表示，地板是在13年前鋪設完成，期間並沒有任何孔洞可讓陸龜進入。推測可能是在施工期間不慎掉入而受困，因為隔壁土地同樣屬於祖母所有，並無其他進入途徑。

陸龜被挖出的時候，身體出現畸形、對光線極為敏感，一被救出來就開始大量進食，雷吉娜說，「可以確定牠在那裡待了很多年。」這段發現陸龜的畫面，於2月7日被拍攝成影片曝光，引起各界關注，好奇在沒有直射陽光與穩定食物來源的密閉環境中，牠究竟是如何存活下來的？

環境教育專家梅斯基塔（Matheus Silva Mesquita）解釋，陸龜之所以能在這種環境中存活，跟牠新陳代謝緩慢有關。牠們能在陰暗、潮濕的環境中進入一種類似冬眠的狀態。在此狀態下，陸龜會大幅降低能量需求，因而能在長時間缺乏食物與水源的情況下存活。由於陸龜是極為耐命的動物，能以植物、昆蟲，甚至糞便為食，這些特性都可能是牠得以存活的關鍵。

觀看影片請點此：https://reurl.cc/GGq8Ax

