陸「中華五千年景區」淪鬼城 投資超4千萬打造建築坍塌破敗

大陸河南周口一座曾投資逾千萬元人民幣（約4438萬元新台幣）興建的「中華五千年景區」，近日因網友發布探訪影片而走紅。該景區荒廢多年，建築坍塌破敗，淪為「鬼城」。對此，投資方回應陸媒稱，該景區因效益不佳及內部矛盾等因素關閉，正計劃修復並擴建。

景區建築出現坍塌變成危樓。（圖／翻攝《大皖新聞》）

根據《大皖新聞》，多位網友指出，有「鋼鐵大王」之稱的周口當地名人牛振海，上世紀90年代斥巨資在當地修建了該景區並開放，後來突關門，此後逐漸荒廢，被當地人稱為「老鬼窩」。

廣告 廣告

2010年有當地刊物介紹，「周口市新建的中華五千年旅遊景區，濃縮了中國五千年的歷史，仿長城建築，把中華樓、長城各關按1：1的比例建設鑲嵌其中，玉雕、石雕、泥塑歷代君王將相、文人聖賢一萬多尊，分堂設立『長城』之內」。

陸媒記者探訪發現，景區藏身於民宅後方，一側是菜地，另一側緊鄰墳地。城牆高大、城樓巍峨，但建築多處坍塌，瓦片脫落，周圍被鐵皮圍擋，貼有「危險區域，請勿靠近」告示。城樓後方一排建築物坍塌程度更嚴重，有的屋頂已完全坍塌，屋後成為水溝，散發異味。

周口中華五千年景區荒廢引發關注。（圖／翻攝《大皖新聞》）

多名居民介紹，景區建成開放後一度相當紅火，甚至有外地人慕名前來，關門原因眾說紛紜。有居民感慨，「已經荒廢好多年了，後來沒開門，但也沒拆除，不知道什麼原因，就是挺可惜了」。

陸媒聯繫了牛振海關聯企業周口市小鐵牛文化旅遊有限公司法定代表人賈女士。賈女士為牛振海的兒媳，她表示景區產權仍屬於牛振海一方，公公已於前段時間去世，家屬一直沒有放棄該景區，正與有關部門協商，計劃修復一期並擴建二期。

景區被鐵皮圍擋，並貼有警示標語。（圖／翻攝《大皖新聞》）

對於該景區的現況，當地街道辦事處回應，因年代較早，其對於景區的歷史背景和產權歸屬並不了解。目前景區建築有的已出現裂縫傾斜，被鑑定為D級危房，出於安全考慮，已採取圍擋和警示措施防止外人靠近。

川匯區文旅局則稱，該景區為個人產權且非文物，所以非由該部門負責修繕。工作人員還稱，景區確實曾開放過一段時間並收取門票，後來關閉，具體原因和是否修復尚不清楚。

另外，周口市文旅局曾就景區的問題指出，將在景區建設方面多考慮中華五千年景點打造，持續推動全域水系休閒旅遊帶建設，進一步挖掘文化資源、文物資源、體育資源、農業資源等。

延伸閱讀

MLB/今年幾乎都在3A和李灝宇當隊友 他離開老虎獲大聯盟約

MLB/教士終結者轉戰改當勇士 簽3年約1%薪水捐出做善事

MLB/王建民現身冬季會議 美日記者驚喜喊：洋基19勝王牌