陸「大媽」爆冷奪選美后冠？主辦方急滅火：她是「太太組冠軍」

大陸廣東省深圳市一場名為「第28屆國際模特大賽中國總決賽」的活動，冠軍竟是一名年齡偏大、體態豐腴的女士，引發爭議，主辦單位昨緊急出面滅火，稱她是「太太組冠軍」，真正獲獎佳麗是另一人。

引發爭議的奪冠佳麗。（圖／翻攝新浪微博）

《紅星新聞》報導，這場賽事組委會副主席羅雲琦證實，這名「大媽佳麗」，實際是「太太組冠軍」，比賽還設有兒童組與男模組。至於真正的「女模組廣東冠軍」是37號選手。

她表示，因工作人員疏忽，錯將女模組證書與獎杯，頒給這名大媽佳麗，導致「烏龍事件」並引發外界誤會。至於網傳這名佳麗「帶資（資金，即金主）進組」、「贊助商內定」等傳言，羅雲琦稱都是不實訊息。

不過，一名到場觀賞賽事的張姓女子說，現場有數十名模特，觀眾需付費入場，「我們公司交了1千多元（人民幣，約4300元台幣）。」她透露，現場確實有外型出色的選手，因此對「大媽佳麗」奪冠也非常意外。

根據網路流傳畫面顯示，這名大媽佳麗頭戴桂冠、身披冠軍綬帶、手拿冠軍證書，向觀眾與評委致謝。儘管步伐略顯拘謹，但她臉上寫滿自信和驕傲。但不少網友吐槽表示，「審美退化成這樣了嗎」、「妖風吹到廣東來了」。

