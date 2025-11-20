陸「妖股」行情添一筆 合富中國15天飆漲2.9倍

台商合富-KY（4745）在A股上市公司合富中國，停牌核查三個交易日後昨（20）日復牌（恢復交易）再度受資金熱烈追求，攻上漲停板，收人民幣26.1元，再創歷史新高。這一走勢讓10月28日以來的「妖股」行情再添一筆，合計15個交易日內出現13根漲停板，累計漲幅高達291.9%。

合富中國成立於2000年，2022年在上交所主板上市，是唯一一家兩岸雙上市的醫療企業，主業涵蓋體外診斷試劑及耗材集約化採購、AI輔助診療系統、遠端醫療等。

值得注意的是，當前合富中國並無實控人，第一大股東為合富（香港）控股。

與火爆的股價表現形成鮮明對比的，是合富中國的經營業績正處於低谷。根據合富中國2025年第3季財報，前3季度公司營收人民幣5.4億元，年減22.8%；虧損人民幣1,238萬元。主因集中採購降價等醫療行業政策調整的影響，醫院客戶的產品採購單價下調，導致公司銷售收入與利潤水準同步下滑。

有市場分析認為，合富中國此輪上漲可能受到近期A股出現的「看名炒股」非理性情緒助推，同期，人民同泰、中利集團、安泰集團等股票，帶有「富」、「泰」、「利」、「安」等吉祥字眼簡稱、寓意較好的個股，均出現短期暴漲。

「21財經」指出，針對股價異動以投資者身分致電合富中國，工作人員表示，公司不存在額外利多資訊，也無應披露而未披露的消息，對於復牌後再漲停是否會觸發二次停牌，目前暫不明確。而對於市場熱議的「看名炒股」助推股價說法，該工作人員則以「不便評論」回應。

回溯本輪行情，合富中國的股價異動堪稱瘋狂。自10月28日行情啟動至11月14日，合富中國股票連續14個交易日中有12個交易日漲停，5次觸及股價異常波動，3次觸發嚴重異常波動，11月14日當日換手率更是高達28%。

合富中國14日晚間發布停牌公告稱，鑑於股價與基本面嚴重背離，公司於即日起公告停牌核查。公告顯示，截至14日，合富中國本益比達343倍，而同期中證指數有限公司披露的所屬批發業本益比僅30倍。

