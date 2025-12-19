陸「明星搖籃」出事！中戲院長郝戎違法被查 曾為章子怡恩師

大陸「明星搖籃」之一，中央戲劇學院黨委副書記、院長郝戎涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案並接受相關部門調查。根據中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、河南省紀委監委19日發布的消息，郝戎目前正接受中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和河南省許昌市監委監察調查。

中戲院長郝戎涉違紀違法被調查。（圖／翻攝中央戲劇學院官網）

據《紅星新聞》報導，現年53歲的郝戎畢業於中央戲劇學院表演系，擁有戲劇戲曲學碩士學位。他在中戲的職業生涯歷經多個重要職位，包括表演系台詞教研室主任、表演系副主任、表演系黨支部書記、表演系主任、中央戲劇學院院長助理、副院長等職務，並於2018年11月正式擔任中央戲劇學院院長。

郝戎長期從事戲劇影視（音樂劇）表演專業教學、研究及管理工作，積極參與並負責相關專業的教學改革與探索。他的戲劇導演作品豐富多樣，包括《屠夫》、《朱麗小姐》、《死無葬身之地》、《紅白喜事》、《杯中的維也納咖啡》、《結婚》、《哈姆雷特》、《趙氏孤兒》、《小井胡同》等知名劇目。

除了導演工作，郝戎也曾主演多部話劇作品，如《危情夫妻》、《長子》、《櫻桃園》等。他的專業表現獲得多項榮譽肯定，包括大陸話劇「金獅獎」導演獎、中央戲劇學院精品課程、霍英東教育基金會全國二等獎、北京市高等教育教學成果一等獎、北京市高等學校教學名師獎等，並享受國務院頒發的政府特殊津貼。

值得關注的是，郝戎也曾涉足影視表演領域。他在2010年播出的電視劇《婚姻保衛戰》中飾演老袁一角，並在1995年播出的電視劇《無悔追蹤》中飾演肖新桅，與王志文、李冰冰等知名演員合作演出。

章子怡、劉燁皆為郝戎「得意門生」。（圖／翻攝微博「章子怡、劉燁」）

報導指出，郝戎在中戲任教期間曾指導「中戲96級明星班」，該班級為影視圈培養出眾多知名演員，包括章子怡、劉燁、袁泉、秦海璐、梅婷等當今活躍於螢光幕前的明星。

根據中央戲劇學院網站消息，今年9月30日，郝戎還曾主持中央戲劇學院黨委巡察工作領導小組2025年第二次會議，研究巡察工作相關事項。此外，據邯鄲網路廣播電視台報導，11月21日至23日，郝戎還曾前往邯鄲武安進行調研工作。他當時表示：「中國演劇體系的構建必須立足中華民族優秀傳統文化，從儺戲等活態傳承中提煉觀演關係、角色塑造等本土化演劇範式。」

