陸「最美女交警」入選工作模範！笑容甜美暴紅 網喊快開我罰單

大陸浙江省警方日前公布模範工作代表候選人，其中被譽為「最美女交警」的杭州市警方靈隱中隊四級輔警李語蔚入選，她因笑容甜美、態度親切，也被網友暱稱為「兔子警官」。

李語蔚被譽為最美交警。（圖／翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，浙江省警方19日發布10名《2025最美浙警擬宣傳選樹人選公告》（「選樹」意指透過評選樹立先進典型的工作形式），27歲的李語蔚入選，杭州市警方官網形容她，「在杭州西湖景區早晚高峰，有一名90後女騎警，她熟練駕駛500斤（約250公斤）的警用摩托車，快速處置事故，並以微笑服務群眾。」

李語蔚畢業於浙江師範大學學前教育系，2021年考入杭州靈隱交警中隊，成為西湖景區騎警，不僅在日常交通疏導、事故處理上表現出色，也多次參與緊急救助，包括幫助走失兒童尋親、護送迷路老人等。

而她去年一段執勤影片曝光後暴紅，畫面中她笑容甜美、態度親切，用熟練手勢指揮交通，網友留言大讚她是「西湖邊的兔子警官」、「杭州最靚的流量擔當」。至於為何選擇成為交警，李語蔚透露，「我對交警非常敬重，也喜歡這身制服。家人尤其是媽媽、外公外婆，都給了我很大支持。」

