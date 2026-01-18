陸「棋聖」聶衛平告別式今北京舉行 大批棋迷大雪紛飛中送別

大陸圍棋界泰斗「棋聖」聶衛平告別式，今在北京市八寶山舉行，北京飄著大雪，許多圍棋愛好者和市民胸佩白花、冒雪排隊，為這位影響幾代人的棋壇傳奇送行。

聶衛平告別式今在北京舉行。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，聶衛平14日在北京病逝，享壽74歲，告別式於今上午8時45分開始，持續約90分鐘，大雪未能減緩悼念者的腳步，現場氣氛感傷且肅穆。主辦方表示，這次大眾告別儀式不收取任何形式的禮金，鼓勵所有悼念者簡樸表達心意。

圍棋界人士與普通棋迷紛紛前來送別，一名悼念者手寫挽聯寫道，「你屬於我們，我們屬於你。」隨著大雪飄落，許多人一邊排隊一邊在留言板寫下對聶衛平的寄語。

聶衛平是大陸圍棋界傳奇人物，1980年代於中日圍棋擂台賽中，他連勝多名日本超一流棋手，轟動兩岸三地，被當時的大陸國家體委和大陸圍棋協會授予「棋聖」稱號，掀起大陸的圍棋熱潮。

聶衛平一生桃李滿天下，他的弟子包括常昊九段、古力九段、周鶴洋九段、檀嘯九段、王磊八段、劉菁八段、劉世振七段、王煜輝七段等11位職業棋手，而曾與AI「AlphaGo」對陣聲名大噪的棋手柯潔，雖未正式向聶衛平拜師，但曾在北京聶衛平道場學棋，受影響極深。

