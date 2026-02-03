陸、海軍司令勗勉部隊 預祝春節愉快

記者陳彥陵／綜合報導

農曆春節將至，陸軍司令呂坤修上將昨日前往南部地區部隊，勉勵官兵精進戰訓本務與無人機訓練，並叮囑落實春節整備與軍紀維護；海軍司令蔣正國上將也前往台灣國際造船股份有限公司，慰勉海鯤軍艦官兵，肯定潛航測試成果，期勉秉持安全與品質原則，穩健推進後續測試，並預祝春節愉快。

呂坤修：強化無人機整體訓練實效

陸軍司令呂坤修上將昨日在8軍團指揮官劉中將、教準部指揮官孔中將及司令部各業管處組長等重要幹部陪同下，先後前往高雄後備旅、工訓中心及564旅勗勉，並頒發春節加菜金，肯定勤訓精練的優異表現。呂司令表示，面對未來戰爭型態轉變，國軍作戰思維持續革新，各級幹部應確遵國防部參謀總長梅家樹上將戰略指導，務實完成機動備戰部署規劃及作戰計畫演練，以有效提升快速應變能力。

呂司令也提醒單位應確實執行無人機進階操作訓練，依據司令部策頒之「核心訓項」，周延完成階段訓練計畫，並將無人機訓練納入戰備部隊、待命班及應變部隊訓練課表，主動發掘表現優異人員，有效率地培育成熟飛操手，強化整體訓練實效。

此外，呂司令特別叮囑「防詐騙、防洗錢、防共諜」的重要性，期勉全體官兵都建立堅定意志與愛國信念，成為敵人無法收買的堅強軍隊。要妥善規劃年終考績獎金，慎防遭受詐騙，並要求各級幹部落實保密防諜及軍法紀案例宣教，善盡人員清查、民用通信器材管制及提醒之責，共同維護單位純淨，確維部隊整體安全。

蔣正國：肯定潛航成果 勉穩健邁進

海軍司令蔣正國上將昨日則前往台船公司，慰勉海鯤軍艦官兵及海發中心監造組同仁，肯定官兵順利完成第1、2次「淺水潛航測試」，充分展現潛艦官兵的專業能力與素養，為潛艦國造邁向關鍵階段，奠定重要基礎；也感謝官兵及同仁們長期以來的辛勞付出，並提前祝賀全體同仁新春愉快、闔家平安。

蔣司令提醒官兵，不以現況自滿，面對各界不同的意見與指教，應保持專業態度，專注於本務工作，按部就班，依既定節奏執行後續各項測試；並強調，海軍始終以「安全、品質」為前提執行相關測試，期勉官兵持續以穩健踏實的態度向前邁進，逐步完成共同目標。

陸軍司令呂坤修上將視導南部地區部隊，肯定官兵勤訓精練的優異表現。（陸軍司令部提供）

陸軍司令呂坤修上將期勉單位應確實執行無人機進階操作訓練，強化整體戰力。（陸軍司令部提供）

海軍司令蔣正國上將慰勉海鯤軍艦官兵及海發中心監造組同仁，肯定官兵順利完成第1、2次「淺水潛航測試」，為潛艦國造奠定重要基礎。（海軍司令部提供）

陸軍司令呂坤修上將特別叮囑「防詐騙、防洗錢、防共諜」的重要性，期勉全體官兵都建立堅定意志與愛國信念，成為敵人無法收買的堅強軍隊。（陸軍司令部提供）

陸軍司令呂坤修上將視導南部地區部隊，肯定勤訓精練的優異表現。（陸軍司令部提供）