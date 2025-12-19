「陸、海、空三軍聯合BATTLE」 決戰嘉義

記者黃音文、張雅淳／綜合報導

2025嘉義市國際管樂節自19日起至明年1月1日登場，今年特別推出全新亮點企劃「陸、海、空三軍聯合BATTLE」快閃演出，將於今日上午11時在嘉義市政府前中山路震撼登場，集結4所軍校軍樂與樂儀隊同臺較勁，以整齊隊列、磅礴聲響與剛勁氣勢，帶領民眾近距離感受軍校生的紀律與團隊默契。

此次國軍軍事院校參演隊伍包括國防大學理工學院風嶺樂儀旗隊、陸、海、空軍軍官學校軍樂隊，皆為國內具代表性的軍樂與樂儀隊伍。活動以「Battle」形式呈現，每隊各以3分鐘濃縮精華輪番上陣，透過曲目張力、節奏變化與隊形展演正面交鋒，展現軍校青年平日嚴訓所淬鍊出的專業素養與精神戰力。

風格各具特色 城市化身競演舞臺

4隊風格各具特色，其中風嶺樂儀旗隊以俐落操槍、旗隊展演與槍法變化著稱，融合陸、海、空及陸戰儀隊特色，剛中帶柔、爆發力十足；陸官軍樂隊以戰鼓氣勢與鏗鏘步伐展現「穩、準、迅」精神，讓城市街頭化身三軍樂旗競演舞臺；海官軍樂隊以厚實銅管與穩健節奏見長，呈現沉穩扎實特質；空官軍樂隊鼓號節奏明快、音色明亮，展現速度感與穿透力。

除了軍校 Battle 快閃演出外，本屆嘉義市國際管樂節更邀請來自美國、日本、香港、泰國等 16 支國際樂團共襄盛舉，與國內外共108支優秀隊伍齊聚嘉義。今日下午2時，年度重點「管樂踩街嘉年華」將於中央噴水池圓環隆重登場；大型晚會更特別邀請范曉萱 & 100% 樂團、YELLOW 黃宣熱力演出，精采可期。此外，主辦單位於管樂節期間規劃室內外音樂會與周邊巡演等逾90場活動，以多層次、多形式的音樂體驗，全面展現嘉義市鮮明而獨特的文化魅力。

陸官軍樂隊。（本報資料照片）

海官軍樂隊。（本報資料照片）

空官軍樂隊。（本報資料照片）