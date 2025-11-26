陸「瑞幸咖啡」12月北市開幕？ 緊鄰星巴克尬場

台北南京復興商圈出現疑似首家瑞幸門市的店面，緊鄰星巴克。（圖／TVBS）

有著「星巴克殺手」稱號的中國大陸連鎖咖啡品牌瑞幸，傳出要插旗台灣，台北南京復興商圈出現疑似首家門市的店面，緊鄰星巴克，有機會12月開幕，徵才廣告更喊出店長月薪最高61K。不過經濟部表示並沒有核准瑞幸來台投資，是否涉中資，必要時會調查。

台北南京復興商圈出現疑似首家瑞幸門市的店面，緊鄰星巴克。（圖／TVBS）

記者劉育瑄：「中國大陸連鎖咖啡品牌瑞幸傳出要插旗台灣，首家門市就位在台北南京復興商圈，有機會12月開幕，不過一旁就緊鄰星巴克，較勁意味濃厚。」店面加緊趕工中，其實瑞幸在中國大陸有著「星巴克殺手」的稱號，被視為是瑞幸代理商的順昱控股公司，官網菜單飲品上還有瑞幸的標誌麋鹿，並預告首家門市2025年底登場。民眾：「我記得瑞幸很便宜，那我就買超商就好了。」民眾：「品質當然還是會擔心，就不知道它的來源可信度。」

瑞幸走低價策略。（圖／TVBS）

其實瑞幸在中國大陸門市超過2萬家，2023年年營收還贏過星巴克，成為中國大陸最大連鎖咖啡，濃郁的「生椰拿鐵」或是跟貴州茅台聯名的「醬香拿鐵」都掀起銷售熱潮，低價之外，阿莎力發優惠券也成為一大優勢。而順昱控股公司也同步徵才，透過店面廣告和人力銀行可以發現，咖啡師最高月薪開出41K，無經驗可，更有可能6個月升店長，而店長月薪最高來到61K，不過實際打業者電話卻一直沒有接聽。行銷專家胡恒士：「瑞幸咖啡在中國以平價咖啡甚至是破盤價的咖啡而聞名，之所以可以贏過其他的業者，非常重要的關鍵在於他的APP生態系。」

經濟部表示並沒有核准瑞幸來台投資，是否涉中資，必要時會調查。（圖／TVBS）

到底瑞幸咖啡多便宜，攤開中國大陸售價約人民幣2.9到9.9元，換算約台幣12到41元，雖然拓展到美國、新加坡，在當地售價稍微變高，但看看在台灣約580家門市的星巴克，售價約台幣80元到200元，而在台灣約550家門市的路易莎，售價則約台幣60元到110元，有專家分析如果瑞幸真來台，價格壓到50元以下，將可能衝擊台灣咖啡市場，若是壓到30元左右，更有機會一拚超商咖啡。不過經濟部回應，並沒有核准瑞幸來台投資，順昱控股公司雖以台資名義登記，但是否涉有中資將持續關注，必要時會啟動行政調查。

