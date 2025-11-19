陸《環球時報》：「琉球學」獲國家批准 解構日本片面吞併敘事
日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，大陸輿論掀起新一輪「琉球地位未定論」。大陸《環球時報》19日發表社評表示，「琉球學」已入選國家級「絕學」學科扶持計劃，意味著大陸學界正以學術理性參與東亞歷史敘事的重塑，可破除日本單方面對吞併琉球歷史的片面敘事。
《環球時報》19日以「『琉球學』研究為什麼很有必要」為題發表社評。文章指出，大陸福建師範大學近日首創的大陸「琉球學」學科項目已獲國家批准正式啟動。文章表示，琉球群島的地緣處境、戰略選擇及其未來走向，不僅關乎自身命運，也牽動周邊國家與地區的安全關切。近年來中外學界對琉球（沖繩）問題的關注持續升溫，研究成果不斷出現，並已逐步上升至學科體系建設層面，「琉球學」的成立是水到渠成。
文章介紹，琉球群島位於台灣島與日本九州島之間，與大陸福建省隔海相望。1372年，明朝與琉球正式確認了宗藩關係，琉球奉中國為正朔，中國以「厚往薄來」的政策善待琉球。1609年，日本薩摩藩入侵，將其納入領屬，但琉球仍在一定程度上保持了與中國的宗藩關係。1872年，日本明治政府單方面設「琉球藩」，邁出吞併第一步；1879年，又以武力脅迫手段強行廢除琉球藩，設立沖繩縣，至此琉球王國被日本正式吞併。1945年日本戰敗後，美軍佔領琉球群島，其行政機構及官方文件均使用「琉球」這一名稱。1972年，美日通過私相授受方式完成琉球施政權的移交。此後，琉球群島處於日本管轄之下，改設為「沖繩縣」。自1879年至今，關於琉球群島主權歸屬的歷史與法理爭議始終存在。
文章表示，總體而言「琉球學」是一門對琉球的地理、政治、文化以及中琉歷史、琉球東亞關係史等方面進行綜合性研究的學科，其定位與中國學、韓國學、日本學並列，而非僅作簡單區分。其核心研究圍繞琉球的歷史、文化與對外交流等多個維度展開。在歷史方面，包括琉球的起源、與明清的宗藩關係及被日本吞併的過程等；在文化方面，涉及琉球語言、服飾、建築、音樂及宗教信仰等；在對外交流方面，涵蓋對外經濟來往、朝貢貿易與周邊國家互動等。此外，「琉球學」研究對近現代「琉球問題」的討論和研究有著重要意義，琉球地位、社會現狀、美軍基地等很多現實問題的討論都需要這一學科作為支撐。
文章表示，「琉球學」是一項「破立結合」的研究。其「立」，在於系統建構中琉宗藩關係的歷史實相，補充完善東亞傳統外交體制研究體系。其「破」，在於解構日本單方面對吞併歷史的片面敘事。比如，日本一些人大肆宣揚「日琉同祖論」，不承認對琉球王國的武力吞併，不認可琉球王國作為獨立國家的歷史。此外，日本政府堅持對琉球實行歧視與同化並進的政策，妄圖將琉球為日本作出的犧牲「制度化」和「正當化」，這些錯誤敘事正是日本對琉球實施同化政策的邏輯基礎。
文章指出，當前日美正加快推進琉球群島的「軍事要塞化」，此類動向加劇了當地對新的「沖繩戰」危機的深切憂慮，民眾普遍擔憂其家園將再度淪為日本的「盾牌」。對「琉球學」的深入研究更具現實意義。
文章表示，近年來大陸和日本圍繞琉球問題均湧現出一批重要研究成果，未來有關琉球的研究有望在空間上向東亞乃至全球層面拓展，在時間上向戰後以及當下延伸。系統推進「琉球學」學科體系、學術體系與話語體系的協同發展，也將為共建和合共生、開放包容的東亞區域文化注入新的內涵。
文章最後表示，「琉球學」入選國家級「絕學」學科扶持計劃，意味著大陸學界正以學術理性參與東亞歷史敘事的重塑。大陸「琉球學」研究將告別以往零散化、碎片化的狀態，學科未來發展將呈現體系化、融合化與國際化等趨勢。這項研究的意義不僅限於學術層面的拓寬，更關乎區域和平的持久維護、歷史正義的伸張，以及大陸在複雜地緣格局中話語體系的構建。唯有深入歷史的脈絡，才能為未來找到一條更具包容性與可持續性的共存之路。
延伸閱讀
MLB/這波誰賺？ 天使送走30轟外野、換來金鶯年輕右投
MLB/水手成功簽回當家一壘手 拉布拉多犬是關鍵
MLB/不讓李灝宇、莊陳仲敖走！ 2台將進40人名單
其他人也在看
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 2 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 6 小時前
鄭麗文見習近平？國台辦聽到「這4字」笑了
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文表態願意和中國國家主席習近平見面，不過，國台辦今（19）日被問到，鄭麗文訪中國是否已經「箭在弦上」時，卻笑了出來，表示願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基...今日新聞NOWNEWS ・ 52 分鐘前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 9 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚宴日期曝光！ 婚紗照甜吻秀鑽戒
許瑋甯和邱澤2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子，婚後生活幸福甜蜜的兩人，即將於11月28日舉辦婚宴，地點選在文華東方，婚紗照也跟著曝光，只見邱澤甜蜜親吻妻子的手，許瑋甯也秀出超大鑽戒，甜蜜滿分。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 4 小時前
賴清德民調出爐！郭正亮見這一點：很意外
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會今（18）日發布11月最新全國性民調，其中針對總統賴清德的總統聲望，調查結果顯示，有38%的民眾基贊同賴清德處理國家大事的方式，不過有50%不贊同；另外根據國民...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前