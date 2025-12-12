陸「空中航母」首飛成功 翁履中：要重新思考戰爭準備

大陸在去年11月的珠海航展中，展出殲-35A匿蹤戰機，以及九天、彩虹-7等無人機，其中九天無人機號稱「空中航母」，可以攜帶大批蜂群無人機，而在昨（11）日大陸媒體報導，九天無人機在陜西蒲城圓滿完成首飛任務。對此，旅美學者翁履中直言，面對無人機攻勢，龐大的航母若被卡死在海上，誰能夠進行救援？他並認為，戰爭準備真的要重新思考。

根據《新華社》昨天報導，九天無人機在陜西蒲城圓滿完成首飛任務，作為大陸自主創新的大型通用無人機平台，該機型採用「通用平台+模塊化任務載荷」的設計理念，依託自主集成技術創新，具備大載重、高升限、寬速域、短起降等核心優勢。九天無人機由陜西無人裝備科技有限責任公司委托，航空工業第一飛機設計研究院設計，該機長16.35公尺、翼展25公尺，最大起飛重量16噸，載荷能力達6000公斤，航時12小時、轉場航程7000公里。

廣告 廣告

報導指出，通過模塊化任務載荷換裝，九天無人機可廣泛適配民用多元場景，既能承擔偏遠山區、海島的重型物資運輸與精準物流投送，也能在應急救援中，快速恢復通信、投送救災裝備，還可提供地理測繪、災情評估、礦產普查等服務。此次首飛成功，標誌大陸大型無人機技術實現新突破。

針對九天無人機首飛成功，翁履中今天在政論節目《新聞大白話》表示，不可否認，美國在先進技術上有其優勢，但若從傳統思維考慮戰爭準備，真的要重新思考。他指出，在台灣，每次聽到美軍航母在台灣周邊巡弋，就會感到很安心，但這已是錯誤、老舊思維，因為面對無人機攻勢，龐大的航母若被卡死在海上，誰能夠進行救援？

翁履中也直言，航母在現代戰爭中可能成為累贅而非優勢，在這樣的情況下，台灣還在仰賴美軍第7艦隊巡弋？他並直言，與美國前總統柯林頓時代，美軍只要派出第7艦隊巡弋，共軍就不敢輕舉妄動不同，現在已是完全不同的戰爭型態。

【看原文連結】