陸「跳高女神」全運會奪金！「清華學霸+顏值」網喊戀愛了

大陸第15屆全運會田徑女子跳高決賽18日落幕，湖北隊「00後」選手、清華大學研究生邵雨琪，跳出以1米90的成績奪金，追平她個人最佳成績，而她亮麗外型更轟動全網，直呼「戀愛了」。

邵雨琪。（圖／新華社）

綜合陸媒報導，賽後邵雨琪情緒激動表示，「我剛剛在場邊流淚了。從上屆全運會的失利到今天奪冠，這幾年的堅持終於有了回報。」她指出，這是自己第三次在賽場跳出1米90，回憶上屆全運會，她在1米75成功，但未能越過1米80，留下遺憾，「這次在等首跳時還是有點緊張，怕又在1米75失誤。好在今天的狀態很好，越跳越自信。」

廣告 廣告

邵雨琪2002年出生於湖北省武漢市，2019年在二青會以1米71奪冠，2020年她考入清華，她逐漸在賽場嶄露頭角，憑藉實力與清新氣質備受關注。2024年大陸全國田徑大獎賽、2025年大陸全國錦標賽，她兩度跳出1米90並摘冠，本屆全運會更站上巔峰，體育生涯一片光明。

微博網友熱議。（圖/翻攝新浪微博）

邵雨琪出眾外貌也收割不少粉絲，有網友大讚她，「實力與顏值並存的妹紙」、「明明有顏值，非要靠實力」，還有人說「武漢姑娘就是扎實」。

延伸閱讀

MLB/這波誰賺？ 天使送走30轟外野、換來金鶯年輕右投

MLB/水手成功簽回當家一壘手 拉布拉多犬是關鍵

MLB/不讓李灝宇、莊陳仲敖走！ 2台將進40人名單