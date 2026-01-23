陸「鮮肉男星」黃景瑜要上太空！船票達1千3百萬 體驗失重狀態

大陸商業航天領域再傳重大進展。北京穿越者載人航天科技公司22日宣布，其自主研發載人飛船技術有重大突破，並同步啟動太空旅遊預訂，船票預售價高達3百萬元人民幣（約1358萬台幣），演員黃景瑜等人將是首批乘客。

演員黃景瑜將上太空。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，穿越者表示，目前已獲得首批20多名太空旅客訂單，單張船票預售價為300萬元人民幣，旅客僅需預付10%即可訂下名額。該公司目標於2028年實現中國大陸、乃至亞洲首次商業載人太空飛行，讓普通民眾得以親身體驗太空之旅。

在當天舉行的「太空旅遊全球發布會」上，穿越者公布首批簽約太空遊客名單，橫跨科技、商業、文化、藝術等多個領域，包括大陸工程院院士李立浧、智元機器人CMO邱恒、演員黃景瑜、探路者品牌創始人王靜、廣州正佳集團CEO謝萌、藝術家岳路平、旅行詩人林小顏、知名科普部落客「@NASA愛好者」、星河動力CEO劉百奇、啟賦資本董事長傅哲寬，甚至還包含人形機器人「碳基生物」眾擎機器人「PM01」。

穿越者表示，其載人飛船「穿越者壹號（CYZ1）」可將乘客送至距地面約100公里的卡門線，旅客將體驗約3至6分鐘的失重狀態。

