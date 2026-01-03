陸一龍不捨曹西平猝逝 「是演藝圈的遺憾」

陸一龍（左起）與班鐵翔出席《大咖時代》開鏡記者會。牧風創略電影有限公司提供



陸一龍今（1╱3）與林子閎、蔡瑞雪、陳佑俊、安婕希、班鐵翔出席電影《大咖時代》開鏡記者會，談到曾在華視一起共事的曹西平上月29日猝逝，他以「是演藝圈的遺憾」形容心中不捨。

75歲的陸一龍稱讚曹西平跳舞、造型一流，感慨：「他敢說敢面對，所以紅的比較慢。」談到自己的身體，他自豪表示健康檢查至今都沒紅字，笑說醫生叫他不要講話更好，「但我覺得能帶給人家歡樂更好，希望大家都能身體健康」。

蔡瑞雪（左）、林子閎出席開鏡儀式。牧風創略電影有限公司提供

《大咖時代》由林子閎擔綱男主角，電影描繪素人翻身變大咖的歷程，他表示當初看了劇本就覺得是這是1部很好的作品，因此決定要參加演出。而過去「SpeXial」隊友連晨翔日前升格當爸，被問是否祝福對方，他先說：「當然還是有啦！」但又改口：「我回去問一下！」

女主角蔡瑞雪表示當初看了劇本就覺得是這是1部很好的作品，她認為劇中角色跟自己的個性很像，和導演洪成昌面試時一拍即合，很開心能夠參與演出。《大咖時代》預計 10 月底上映。

