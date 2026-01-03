陸一龍遺憾曹西平猝逝！她曝簡廷芮捲「粿王偷吃」最新動向

電影《大咖時代》開鏡，洪成昌導演（右三）率主要演員陳佑俊（右起）、林子閎、嘉莉（左起）、安婕希、蔡瑞雪出席。（圖／牧風創略電影）





電影《大咖時代》今（3）日舉行開鏡儀式，製片人郭峻良、導演編劇洪成昌率演員林子閎、蔡瑞雪、陸一龍、班鐵翔、陳佑俊、安婕希、傅傳傑等人出席；曾與曹西平在華視共事過的陸一龍，面對曹西平猝逝一事感嘆道：「是我們演藝圈的遺憾。」

資深演員助陣洪成昌導演（中），包含李全忠（左起）、班鐵翔、管謹宗（右起）、傅傳傑。（圖／牧風創略電影）

資深藝人曹西平於2025年12月29日辭世，享壽66歲。陸一龍今日出席電影開鏡，回憶兩人相處過往，直言他是非常有個性的藝人：「他敢說敢面對，所以紅的比較慢！但在演藝圈他的跳舞、造型一流，希望這種人越多越好。」

林子閎和蔡瑞雪擔綱男女主角。（圖／牧風創略電影）

而現年75歲的陸一龍透露，自己健檢結果全過關、身體硬朗，希望能繼續演戲帶給觀眾歡樂；他與王彩樺特別演出電影《大咖時代》，直言就是抱著學習的心態參演，沒有什麼好計較戲分多寡：「叫我當臨時演員或第8線演員都好，我就是隨遇而安，心情放輕鬆。」

電影《大咖時代》開鏡記者會。（圖／牧風創略電影）

2014年與好友簡廷芮組成雙人女子團體Dears出道的安婕希，在《大咖時代》片中飾演林子閎的妹妹，談及簡廷芮捲入粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）外遇風波，她說兩人近期只有透過IG限時動態上互動：「希望她新的一年一切都好。」男主角林子閎飾演出道13年卻默默無名的素人演員，曾為男團SpeXial成員之一，提到昔日團員連晨翔與劉品言喜迎第一胎女兒的消息，他說會回去問一下、祝福對方。



