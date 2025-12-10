陸00後瘋「水瓢蛋糕」！10億次播放量 懷舊風藏專一愛情寓意

爆紅的水瓢蛋糕是將古早味紅色水瓢變身為蛋糕容器，鋪滿鮮紅草莓。（圖／CCTV-2）

大陸草莓季開跑，各類草莓點心紛紛上市，其中一款使用農村常見塑膠水瓢製作的草莓蛋糕在年輕人間爆紅。這款「水瓢蛋糕」不僅喚起許多人的懷舊記憶，還被賦予「弱水三千，只取一瓢飲」的專一愛情寓意，成為社群平台熱門話題。在抖音上，「水瓢蛋糕」相關影片播放量已突破10億次，小紅書則在短短48小時內湧入超過7萬篇相關貼文，掀起「入冬第一瓢」打卡風潮。

這款爆紅的水瓢蛋糕是將古早味紅色水瓢變身為蛋糕容器，鋪滿鮮紅草莓和蓬鬆奶油。大陸蛋糕店店員表示，這是小時候農村常用的水瓢，特別吸引00後年輕人。除了水瓢蛋糕外，草莓花束以及鋪滿草莓粒與芒果粒的蛋糕版楊枝甘露也成為市場新寵。

草莓季開跑後，大陸各大超市紛紛上架新鮮草莓，其中遼寧丹東的紅顏草莓最受消費者青睞。大陸超市店員介紹，紅顏草莓每盒售價35.9元（台幣約160元），是銷量最好的品種，每天銷售量達300至400盒。此外，白粉色草莓深受少女喜愛，價格較高，每盒售價69.9元（台幣約310元）。

目前大陸草莓栽培面積達300萬畝，產量居全球第一，並持續研發新品種，積極搶攻年輕族群市場。最新數據顯示，大陸消費市場有所回溫，11月消費者物價指數（CPI）上升0.7%，較10月擴大0.5個百分點，創下2024年3月以來最大增幅。彭博指出，這表明大陸通貨緊縮壓力正在緩解。

