陸10月通縮壓力緩解！CPI年增率今年首見正增長

中國大陸10月通縮壓力緩解，消費者物價重回正增長，批發價格下跌幅度也有所收斂。中國國家統計局（National Bureau of Statistics）9日公布的數據顯示，10月消費者物價指數（CPI）年增率為0.2%，略高於分析師預期的零增長，也是今年1月以來的最高增幅及6月以來的首次正增長。

據《CNBC》報導，在CPI中，一直拖累指數的食品價格同比下降2.9%，但較上月則上漲0.2%。工業品出廠價格（PPI）通縮則有所緩解，同比下降2.1%，略優於《路透社》（Reuters）調查分析師預估的2.2%降幅，結束了連續3年的負增長態勢；按月計算，10月生產者物價上漲0.1%。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟在聲明中指出：「10月以來，擴大內需的政策持續發揮作用，加上國慶節和中秋節的消費拉動，對物價形成支撐。」

儘管中國抑制價格戰、刺激內需的政策初見成效，使9月工業利潤增幅超過21%，專家仍警告，地方政府對稅收的依賴可能會促使持續生產，進而加劇競爭和產能過剩，除非稅收制度出現實質性改變。

然而，中國製造業活動10月下滑幅度超過預期，官方調查數據顯示製造業指數降至6個月來最低點。生產、新訂單、原材料庫存及就業等子指數均呈現更深幅度的收縮，顯示製造業降速趨勢明顯。

中國生產者今年面臨需求不確定性，主要源自與美國的貿易緊張局勢，以及國內消費信心疲弱，北京正努力應對房地產長期低迷及出口阻力。根據中國海關總署7日公布的數據顯示，10月出口意外收縮，其中對美出口已連續7個月呈現2位數下滑，同比下降25%。

展望未來，中國的出口阻力可能減弱。10月30日，中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）在南韓會晤，達成貿易休戰協議，緩解了可能引發全面貿易戰的緊張情勢。

中國領導層上個月公布了未來5年的經濟藍圖，也就是所謂的「十五五規劃」，其中承諾將大力促進國內消費。會議記錄指出，中國必須「大力促進消費」，且領導人強調需要與「有效投資」平衡，並「堅持擴大內需的戰略要點。」

