陸10項對台措施 盧秀燕、蔣萬安齊喊中央別卡關

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台中市長盧秀燕（中）昨呼籲民進黨政府勇於回應中國大陸的善意，「不但繫鈴，也要解鈴」。記者黃寅／攝影

「鄭習會」落幕，大陸宣布十項對台措施。台中市長盧秀燕昨天引述「路如果通，子孫就會成功」，呼籲民進黨政府勇於回應中國大陸的善意，「不但繫鈴，也要解鈴」；台北市長蔣萬安也對賴清德總統喊話，希望中央不要卡關，應以民生為念，別把人民交流當政治籌碼；台南市長黃偉哲則說，真正惠台、促進兩岸正常貿易的政策，民眾會持正面態度，呼籲陸方更全面開放台灣的農林漁牧產品。

大陸宣布十項對台措施，台北市長蔣萬安對賴清德總統喊話，希望中央應以民生為念。記者曾原信／攝影

盧秀燕昨天受訪時引用開台先祖吳沙所言「路如果通，子孫就會成功」，她指出，這句話不是只有指交通，人與人為善、與鄰為善，可以讓台灣安全、兩岸和平；過去十年兩岸關係愈來愈緊張，她建議勇於回應中國大陸的善意，民進黨政府不但繫鈴、還要能夠解鈴。她也說，國民黨主席鄭麗文訪陸圓滿成功，希望民進黨政府不要為反對而反對，盡快對接大陸並落實措施。

廣告 廣告

蔣萬安表示，他上周在議會公開呼籲，民進黨政府已執政十年，賴總統應認真思考，如何透過對話和交流來維持和平穩定的兩岸關係，這是身為執政者和總統應該要做的事。

蔣萬安說，二○二四年台北上海雙城論壇，當時的破冰意義，就是大陸希望推動上海居民來台旅遊團，並進一步擴大到福建，可惜至今沒有下文，希望這次中央政府不要再卡關，要以民生為念。

新北市長侯友宜說，兩岸領導人要以避戰為責任，以人民利益為最大考量；可先以宗教、文化等政治涵義低的議題建立彼此信任，接下來產業、經濟並進，不管有幾項惠台措施，希望在和平、對話、尊嚴與友善下好好交流。

黃偉哲指出，台灣鳳梨和芒果二○二一、二○二三年遭大陸以介殼蟲等理由片面禁止輸入，如今「鄭習會」後就解禁，「鄭麗文難道是去除蟲嗎？」

「政治上的ＢＵＧ（蟲子）恐怕比農業蟲害還要嚴重。」黃偉哲說，當初不少農產是陸方片面禁止，如今喊解禁也是大陸，如果真有心釋出善意，應更全面開放台灣的農林漁牧產品，讓兩岸貿易回到常軌。

至於恢復陸客來台自由行，黃偉哲說，透過觀光交流可讓更多中國大陸朋友走進台灣，只要不違反兩岸善意、沒不良行為，增加民間互動，沒什麼不可以。

【看原文連結】

更多udn報導

馬桶黃垢刷不掉？家事達人噴1物輕鬆解決：1小時清光

妻為癌夫求白沙屯媽 獲賜聖筊供茶淚謝：癌細胞不見了

川普嗆封鎖荷莫茲暴露台灣弱點 台人第一衝擊恐這事

女星暴瘦嚇壞全網！肋骨全現形遭疑厭食 本人氣喊冤