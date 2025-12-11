陸11月汽車銷量創新高 首次突破340萬輛 新能源車滲透率逼近六成

中國汽車工業協會（中汽協）公布，11月大陸汽車單月銷量342.9萬輛，首次超過340萬輛，創歷史新高。累計今年前11個月，汽車產銷量均超過3,100萬輛，年增均超過10%，其中，新能源汽車產銷量均接近1,500萬輛，年增均超過30%。

新京報報導，中汽協數據顯示，11月新能源汽車產銷分別為188萬輛和182.3萬輛，分別年增20%和20.6%。累計今年前11個月，新能源汽車產銷分別為1,490.7萬輛和1,478萬輛，分別年增31.4%和31.2%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的47.5%。

值得注意的是，繼10月新能源汽車單月新車銷量占比超過50%後，中汽協公布的11月新能源汽車新車銷量在汽車新車總銷量的占比再度超過50%，達到53.2%。大陸乘聯分會公布的數據更高，11月新能源汽車滲透率高達59.3%的歷史新高。

2025年下半年以來，由於海外銷售利潤較高，大陸汽車出口局面持續向好，自主新能源的海外市場認可度不斷提升，11月汽車出口81.8萬輛，年增40%。其中，自主品牌出口52.5萬輛，年增52%；新能源車占出口總量的47.3%，較去年同期提升2.3個百分點。

乘聯分會秘書長崔東樹預估，12月的新能源車零售應該很強，受今年新能源車車購稅免稅到期，消費者年末購車緊迫感更強，因而選擇車型更考慮提車進度。消費者受購車環境氣氛因素牽制很大，由於熱銷車型的購買排隊，很多消費者轉而購買平銷車型，這就推動了車市消費熱度持續上升。

中汽協表示，展望全年，汽車內需市場在政策組合效應推動下有效改善，新動能加快釋放。

