陸11月稀土出口創次高紀錄 對日激增35%、美減11%

大陸海關總署最新公布數據顯示，11月大陸稀土磁鐵出口量達6150噸，較10月成長12%，創下今年1月6357噸歷史紀錄以來的次高水準。其中，對美國的稀土磁鐵出口量為582噸，較前月下降11%，但仍維持在7月以來的平均水準。對日本的稀土出口量則逆勢成長35%，達到305噸，創下今年單月最高紀錄。

今年前11個月大陸稀土磁鐵出口總量為51440噸，較去年同期下降2%。 （圖／翻攝《央視新聞》）

據印度《經濟時報》報導，大陸稀土磁鐵出口量在一系列外交協商後穩定回升，其中習川會成為關鍵轉折點。陸方特別設立新的出口類別，加速貨物運送流程。11月對美國的稀土磁鐵出口量為582噸，較前月下降11%，但仍維持在7月以來的平均水準。這是中美兩國同意簡化稀土出口程序後的首個完整月份，顯示貿易戰期間受阻的供應鏈正逐步恢復。

今年4月，大陸在美國總統川普發動的貿易戰期間，限制用於武器、汽車和手機的特殊磁鐵出口，導致全球供應鏈部分停擺。川普10月30日表示，他與大陸領導人習近平在南韓峰會上達成協議，同意維持稀土出口暢通，作為交換條件，美方調降對大陸商品的關稅。

這項協議顯示，儘管中美戰略競爭持續，雙方仍認知到經濟相互依存的現實。出口量的恢復證明，在管理超級大國經濟衝突時，外交談判比單邊制裁更為有效。不過，未來若外交關係惡化或北京面臨新的壓力，供應鏈中斷的風險仍然存在。

值得關注的是，儘管日本與北京陷入外交爭端，大陸對日本的稀土出口量卻逆勢成長35%，達到305噸，創下今年單月最高紀錄。日本首相高市早苗日前就「台灣有事」議題在國會答辯，導致中日關係趨於緊張，但陸方在稀土貿易方面尚未採取公開對抗措施。

