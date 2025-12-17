陸11月赴日人數大幅放緩！日智庫：年損失上看3千億元

由於北京在日本首相高市早苗於11月7日發表「台灣有事論」後，宣布削減赴日航班並發布旅遊警示，中國赴日旅客的人數增長率在11月明顯放緩。（圖／達志／美聯社）

根據東京最新公布的官方數據顯示，由於北京在日本首相高市早苗於11月7日發表「台灣有事論」後，宣布削減赴日航班並發布旅遊警示，中國赴日旅客的人數增長率在11月明顯放緩。

據《南華早報》報導，日本國家旅遊局（JNTO）於17日發布的最新報告指出，儘管中國旅客在11月仍持續造訪日本，整體人數呈現成長，但無論與去年同期相比或與前1個月相比，增幅都顯著低於先前水準。

2025年11月，來自中國大陸的赴日旅客人數為56萬2,600人，僅較前1年同月增加3％。這與去年同期高達121％的年增幅形成強烈對比。

日本國家旅遊局在月度報告中指出，儘管政治緊張導致部分航班被削減，但航空公司整體座位供給仍比去年同期高，這在一定程度上促成了旅客人數的增加。

不過，日本也記錄到11月來自中國大陸的旅客人數，較前2個月出現明顯下滑。10月份，共有71萬5,700名中國大陸旅客前往日本，年增率為22.8％；9月份則為77萬5,500人，年增率達18.9％。

10月正值中國的國慶假期，也就是俗稱的「黃金週」，通常是出境旅遊人數達到高峰的時期，隨後在11月回落。然而，今年的跌幅達到21.4％，明顯高於2024年僅有6.3％的月減幅。

來自香港旅客的情況也呈現類似趨勢。11月共有20萬7,600名香港居民赴日旅遊，年減幅高達8.6％。相比之下，去年11月的訪日人數較2023年同期，仍成長了13.3％。日本國家旅遊局在報告中表示，香港旅客人數下滑「主要是由於可用航空座位供給減少。」

另一方面，來自台灣的赴日旅客人數在11月年增11.1％，達到54萬2,400人，創下歷年11月的新高。報告指出，這主要受惠於日本旅遊持續受到歡迎，以及航空座位供給增加。

報導補充，自11月7日以來，中日之間的外交緊張關係持續升高。高市早苗當天表示，若台灣爆發衝突，東京將有正當理由與其他國家一同動員軍事力量，行使「集體自衛權」。

於是自11月14日起，北京接連發布多項旅遊警示，呼籲中國旅客避免前往日本。香港保安局亦於11月15日提醒居民赴日須保持警惕，並將個人安全置於優先考量，理由是針對中國公民的攻擊事件有所增加。11月27日，中國駐日本大使館也以近期發生多起無端攻擊與歧視事件為由，建議中國公民「近期內」暫緩赴日旅遊計畫。

在北京發布旅遊警示後，多家主要航空公司陸續提供赴日航班全額退費。11月15日，中國國際航空、中國南方航空、中國東方航空、海南航空、四川航空、廈門航空及春秋航空均發表聲明，允許在12月31日前訂購的機票免費退票或更改行程。12月5日，多家中國主要航空公司宣布，將赴日航班全額退費的措施再延長3個月。

本月初，中國國家電視台中央電視台（China Central Television，CCTV）引述線上平台數據報導指出，原定於12月自中國飛往日本的航班中，已有超過1,900架次遭取消，占總航班數逾40％。

整體而言，中國大陸、香港與台灣合計構成日本最大的海外旅客來源。1名任職於東京的「野村綜合研究所」（Nomura Research Institute，日本第1家民間綜合智庫機構）的經濟學者估計，若中國旅客大幅減少，未來1年可能使日本經濟損失約1兆4,900億日圓（約合新台幣3,032億元）。

