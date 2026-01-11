陸13歲少年校內猝死！左胸驚見詭異血洞…校方搶運遺體不讓見最後一面

大陸中心／吳泊萱報導

中國13歲少年在學校宿舍猝死，左胸出現詭異血洞，家屬質疑死因不單純。（圖／翻攝自微博）

中國河南省發生離奇命案，一名在「今是清華園高級中學」就讀七年級的13歲朱姓少年，突然在學校宿舍死亡，少年家屬指控校方私自轉運遺體，不讓父母見孩子最後一面，且少年遺體左側胸口還出現不明血洞，引發輿論關注。對此，新蔡縣府回應，少年是心因性猝死，已排除刑事案件，呼籲各界尊重事實。

綜合陸媒報導，朱姓少年在校內宿舍死亡後，校方立即通報救護車意圖轉移遺體，少年親友到場攔阻，要求等少年父母到場後再進行後續處理。過程中親友發現少年的左側胸口出現釘子大小的血洞，且嘴角流血，懷疑死因不單純。

廣告 廣告

隨著案件在網路上引發輿論，河南省新蔡縣府出面回應，表示案件發生於8日上午6時許，案發後縣府立即組成聯合調查組，針對少年同學、老師、親友及其他接觸人員進行查訪。經查，少年在校期間未與他人發生衝突，死亡前一天也未發現異常狀況，少年全身無外傷，已排除外力介入、毒化檢驗無異常。

縣府指出，經法醫檢測，少年死因為心因性猝死，其左胸針孔是法醫抽取毒化檢驗所需血液時形成，嘴角的紅色液體則是法醫翻動遺體時體液流出。

但縣府說法也被外界認為是「疑點重重」，因少年父母連孩子最後一面都沒見到，顯然也並未同意法醫檢驗，但法醫卻擅自對遺體採檢，種種不合理狀況也讓家屬無法接受。

更多三立新聞網報導

「一通電話」救了阿伯！男接女友女兒放學突癱軟…6歲女童Call母救命

酒店妹淫喊「X老公一百下」！傳產老闆慘被當人肉ATM…半年砸百萬包養

台中梧棲尾牙變格鬥場！貨運司機酒後開打…他慘遭卡式爐砸頭滿臉血

自稱玄天上帝轉世！囂張嗆「見一個殺一個」…花蓮男遭拘提送辦

