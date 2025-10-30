陸15名「00后」被捕 竟用家用印表機製千萬假鈔

近日，北京警方破獲一起涉及15名「00后」的假鈔製造案件，這些年輕犯罪嫌疑人甚至還包括未成年人。他們利用家用印表機，非法製造了高達250萬元人民幣（約1080萬元新台幣）的假鈔。該案件引起了社會的廣泛關注。

15 名「 00 后」非法製造了高達 250 萬元人民幣的假鈔。（ 圖／翻攝《央視新聞》 ）

根據《央視新聞》報導，先前北京警方在工作中發現了一筆可疑交易，交易中涉及一張假鈔模版的圖片。透過幾個月的調查，警方最終鎖定了以程某為首的假鈔製造集團。警方在多地同步行動，捣毁了八個假鈔製造據點，並當場查獲大量假鈔。

這些嫌疑人沒有正職工作，專門以製造假鈔為生。他們通過境外軟體學習造假技術，並利用網路分散購買製假設備，最終在偏遠地區進行生產。警方指出，這些嫌疑人在製造假鈔後，會進行二次加工，如進行做舊或做凹凸感，以提高假鈔的價值，並利用虛擬貨幣進行交易。

據報導，下游使用假鈔犯罪嫌疑人會專挑習慣使用現金的年長者下手，用假鈔調包老人的真鈔；也會到商場專挑沒有防備意識的年輕人或店家下手。

警方提醒，持有、使用和運輸假鈔同樣是違法行為，將面臨法律制裁。根據法律，這些嫌疑人可能面臨偽造貨幣罪、出售假鈔罪等多項指控，特別是對於未成年人，法律規定會根據其年齡和行為來決定相應的處罰。

