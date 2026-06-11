陸2艘公務船「侵門踏戶」首闖太平島水域 海巡署強力驅離譴責

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海巡署表示，大陸2艘公務船今（11）日公然首次侵擾我國太平島禁止水域，歷時15分鐘，且還危及我方艦艇與海上人身安全，海巡署表達最嚴厲的譴責。海巡署指出，這是繼日前大陸公務船於臺灣東部海域「假執法、真襲擾」，非法騷擾國際商貨輪後，再度惡意升級灰色地帶襲擾，營造管轄權的假象，嚴重違反國際法及海洋法公約，公然挑戰國際秩序。

海巡署11日上午在太平島水域驅離2艘大陸公務船。（圖／海巡署提供）

海巡署指出，今（11）日上午7點25分，南沙指揮部偵獲大陸籍「三沙執法301」及「三沙2號」併航接近太平島水域，海巡南沙分隊CP-1039艇及CP-1083艇立即趕往應處，在相距僅0.1浬的近距離下實施併航監控及廣播驅離。

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海巡署續指，8點28分，2艘大陸公務船闖入太平島北方3.2浬限制水域，0831時，航入太平島北方2.1浬禁止水域，期間2艘大陸公務船無視航行安全，兩次大角度轉換航向，經海巡艇強勢驅離後，兩船隨即於0843時航出我國限制水域。

海巡署強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，任何國家都不能侵犯我國的主權。海巡署在海上捍衛主權、維護自由航行，任何國家只要在我國水域訴諸管轄權，海巡艦艇一概強勢驅離。面對大陸近期從東沙、臺灣東部海域到今日太平島海域節節升高的侵擾強度，海巡署已運用聯合情監偵手段做好萬全準備，將採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權及海域安全。

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