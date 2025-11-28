陸20歲男挖鼻孔出血「臉腫成豬頭」 醫示警：愛挖鼻孔恐增阿茲海默症風險

杭州一名20歲男子挖鼻子挖到臉部腫脹，感染「丹毒」。（示意圖／翻攝自unsplash）

許多人鼻塞、鼻子癢時，會忍不住挖一下鼻孔，但這個動作其實很傷身體。杭州就有一名20歲男子因為鼻子癢，忍不住用手挖鼻孔，不僅把鼻子挖出血，隔天起床臉部更是腫到眼睛都張不開，就診後被醫師診斷是丹毒感染。醫師提醒，挖鼻孔可能會導致肺炎披衣菌感染腦部，嚴重還可能增加阿茲海默症風險。

近日杭州一名20歲男子因為冬天鼻子癢，忍不住用手一直挖，結果把鼻子挖出血，隔天甚至整張臉腫到張不開眼睛，嚇得立刻到醫院檢查。

該院耳鼻喉科主任醫師陳志凌檢查後表示，這是「丹毒感染」，是細菌造成的急性皮膚感染，好發於臉部和下肢，像這種臉部丹毒，多半和常挖鼻孔、挖耳朵引起的發炎有關。醫師補充，不健康的飲食習慣、經常熬夜、皮膚受傷或是輕微擦傷，都有可能誘發臉部丹毒。

醫師也提醒，若用帶著細菌的手挖鼻孔，可能會導致肺炎披衣菌（Chlamydophila pneumoniae）感染腦部，有研究指出，9成的阿茲海默症患者腦中殘留肺炎披衣菌DNA，這種細菌能繞過腦血管障壁（blood–brain barrier，BBB），透過感染嗅覺神經、三叉神經侵入腦部，引發腦部長期發炎，進而提高阿茲海默症發生風險。

