陸2025年汽車產銷量雙破3400萬輛 連17年居全球第一

中國汽車工業協會今（14）日公布數據指出，大陸汽車產銷量於2025年雙雙突破3400萬輛大關，分別達到3453.1萬輛及3440萬輛，較前一年成長10.4%與9.4%，連續第17年穩居全球第一。且新能源汽車產銷量超過1600萬輛，其中大陸國內新車銷量占比超50%，成為市場主導力量。

圖為工人在奇瑞新能源汽車總裝廠房裝配新能源汽車。 （圖／新華社）

根據大陸官媒《央視新聞》，在出口表現方面，2025年汽車出口規模超過700萬輛，展現強勁韌性。其中，新能源汽車出口261.5萬輛，年增1倍。

廣告 廣告

中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，「十四五」規劃期間，大陸汽車行業實現多方面突破，產銷量連續3年維持在3000萬輛以上的規模，營業收入突破10兆元人民幣（約45.2兆元新台幣），出口躍居世界第一，電動化與智能化、網聯化加速融合，形成產業領先優勢。

協會相關負責人指出，2025年大陸「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策加大力度並擴大範圍，企業新品密集上市，汽車市場終端需求持續釋放，讓產銷量超預期增長。

值得注意的是，2025年大陸品牌乘用車銷量占比更接近70%，較2024年同期提升4.3%。在政策利好、供給豐富和基礎設施持續改善等因素交互作用下，新能源汽車持續增長，產銷量連續11年位居全球第一。

展望2026年，陳士華表示，「兩新」政策將平穩有序銜接。包括9部門聯合印發的《關於實施綠色消費推進行動的通知》，將加快發展方式和消費模式綠色轉型，這將穩定市場預期，提振汽車消費。

延伸閱讀

陳佩琪參選2026？柯文哲鬆口：她不參選僅助選

白委訪美立場恐180度大翻轉？羅智強：藍白有共識才會行動

反擊林國成「誰考試不及格」 陳昭姿：我和柯文哲定的不是兩年條款