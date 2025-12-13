陸2027年恐武力犯台？ 翁履中：北京權衡成本利弊

中國大陸官媒近期展示了共軍陸海空最新武力宣傳，包括戰機、戰車及機器狗等軍事裝備，引發國際社會對北京侵台野心的關注。面對中國大陸國家主席習近平曾宣示要共軍在2027年前具備攻台能力的言論，台灣總統賴清德提出台幣1.25兆的特別預算，以提升國防安全。同時，美國總統川普簽署《台灣保證實施法》，要求美國行政部門定期檢視並回報對台互動情況，引發各界對台海局勢的討論。

美國德州州立大學政治系副教授翁履中接受TVBS專訪分析美中台局勢 （圖／TVBS）

美國德州州立大學政治系副教授翁履中對兩岸軍力對比提出了務實看法。他表示，我們需要實際評估兩岸之間的對抗或是坐上談判桌時能拿出的籌碼。翁履中強調，並非不應加強國防，而是台灣需要務實思考，究竟能拿出什麼談判籌碼，讓北京認為「不打」才是最划算的選項。

翁履中認為，台灣最強大的力量在於人才、腦力、智力、科技力以及貿易能力和經貿底氣。這些才是能讓北京正視的因素，促使對方評估武力犯台是否符合成本和邏輯，或是和平相處是否更符合北京的核心利益。他表示，這是北京需要思考的問題，也是台灣應該更用心謀劃的方向。

關於美國總統川普簽署的《台灣保證實施法》，翁履中指出，該法要求美國行政部門定期檢視並回報對台互動，表面上對台灣有利，但實際落實程度取決於白宮的掌權者。他解釋，即使法規通過，不那麼支持台灣的總統可能只會虛應故事，派遣低階官員與台灣互動，向國會提交敷衍的報告。特別是川普總統可能更希望與中國達成某種協議，在這種情況下，與台灣的互動可能維持在最低水平。

對於此法案是否會踩到北京紅線的問題，翁履中表示，北京可能更重視中美之間的直接對決和互動談判。他指出，北京現在已有足夠底氣與美國直接叫陣，從科技戰、貿易戰等方面可以看出，中美關係已不再是上下位階的落差，而是非常接近，甚至在某些領域平起平坐。

儘管川普宣稱在他任內北京不會武力犯台，但若解放軍如習近平所期望在2027年前達成攻台能力，兩岸是否會爆發衝突？翁履中認為這種可能性較低。他解釋，川普雖然奉行交易式外交，但非常愛面子，若在他任內台海發生戰爭，會讓他難以下台。對北京而言，也沒有必要去挑戰不確定性極高的川普總統。

展望2028年美國總統大選，共和黨可能推出的候選人包括現任副總統JD范斯和國務卿盧比歐。翁履中指出，川普給予范斯許多曝光機會，將其定位為MAGA接班人，而盧比歐則是經驗豐富的政治人物。他認為，儘管外界普遍認為兩人存在競爭關係，但他們在能力上有互補性，未來可能會看到「范盧配」的組合。

