陸2027年要武統台灣？大批網友點名：賴清德、沈伯洋應先上戰場

總統賴清德今（26）日中午在總統府召開並親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，稱對岸以2027年完成「武統台灣」為目標，政府將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算。只不過這番言論，在PTT引發網友們熱烈討論。

總統賴清德今日召開記者會稱大陸很有可能會在2027年武統台灣。（圖／中天新聞）

賴清德今日上午先是召開國安高層會議，會後在總統府大禮堂舉行記者會宣布，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」的規劃，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算對抗大陸，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

賴清德在記者會中還提到，大陸對台灣、對印太區域的威脅正在加劇。近期以來，在日本、在菲律賓，在台海周邊，各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。

不僅如此，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

有網友在 PTT八卦版以「2027年第一個上戰場的應該是誰？」為題發文 。（圖／翻攝自PTT）

對此，晚間有網友在PTT八卦版以「2027年第一個上戰場的應該是誰？」為題發文，當中提到如果2027年真的發生台海戰爭，你覺得第一個上戰場的應該是誰？是不是很多人迫不急待？有沒有八卦呢？

網友們的回應。（圖／翻攝自PTT）

該篇發文一出，許多網友發表看法，並且點名不少對象，包括「芬蘭大使會帶芬蘭蠻子參戰」、「黑熊部隊啊」、「賴清德和他的兒孫」、「別忘了青鳥耶」、「還有那些大官們的小孩」、「沈伯洋該上場了」

有網友在PTT八卦版以「2027要開戰了，在美family會回台參戰嗎？」為題發文 。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有網友在PTT八卦版以「2027要開戰了，在美family會回台參戰嗎？」為題發文，有個中分頭說2027年會開戰，那各位在國外的family會回台灣加入國軍參戰嗎？現在國軍這麼缺人，缺戰力，應該會不少人身體力行回台踴躍加入國軍才對吧？國軍484（是不是）要迎接爆兵潮了～？

網友們的回應。（圖／翻攝自PTT）

該篇發文一出，不少網友回應表達看法，包括「青鳥會飛出來」、「線上參戰」、「做夢喔！能逃離鬼島愈遠愈好」、「萊爾校長看你的表現了」、「一定是鳥獸散啦」、「沒人發現民進黨正在把錢搬去美國嗎？」

