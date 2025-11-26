陸2027武統台灣時間怎定的？網掀陰謀論：戒嚴暫停選舉賴就免怕連任失利

總統賴清德今（26）日中午在總統府召開並親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，稱對岸以2027年完成「武統台灣」為目標，引發各界嘩然。相關言論一出，不少人好奇，這武統時間是怎麼定的？也有人憂心，若2027真的打仗了，台股明天會崩嗎？許多網友事後也都表達看法。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

針對賴清德的「大陸2027年武統台灣」，晚間有網友在PTT八卦版以「2027年武統時間是怎麼定的？」為題發文，內容提到，「川普；習近平保證不會在我任內動台灣；習近平：爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力」。網友想問，中美兩大流氓頭子都沒有提到2027年，這時間是怎麼得出來的？說2027年武統，是否只是增加軍費的理由？

有網友在 PTT八卦版以「2027年武統時間是怎麼定的？」為題發文 。（圖／翻攝自PTT）

該篇發文一出，許多網友發表看法，內容包括，「賴清德讓習近平配合的」、「碟仙」、「選舉到了」、「2026、2028要選舉，加起來除以2」、「不喊一下2028怎麼選舉？」、「戒嚴時間停止大選」、「若真的27年打起來，28年1月就不用選舉，校長就不用擔心落選了」、「避免成為史上第一個沒連任成功的總統」。

網友們的回應。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有網友在PTT八卦版以「2027要打仗，股市明天會崩嗎」為題發文，內容提到，有個中分龜頭說台灣2027要打仗，照道理講股市房市應該腰斬再腰斬吧？明天會看到股市房市蹦蹦蹦嗎？有沒有八卦？

有網友在 PTT八卦版以「2027要打仗，股市明天會崩嗎」為題發文 。（圖／翻攝自PTT）

該篇發文一出，許多網友發表看法，內容包括，「首先，要有人相信」、「明天多多少少會演一下」、「萊爾：一個字，空！」、「別把玩股票的當白痴啦」、「若是崩了國民黨2028就躺著選了」、「想太多，你空看看啊！」

網友們的回應。（圖／翻攝自PTT）

會有「大陸2027年武統台灣」的言論出現，主要是賴清德在今日上午先是召開國安高層會議，會後在總統府大禮堂舉行記者會宣布，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」的規劃，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算對抗大陸，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

賴清德在記者會中還提到，大陸對台灣、對印太區域的威脅正在加劇。近期以來，在日本、在菲律賓，在台海周邊，各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。

不僅如此，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

