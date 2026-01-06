陸23歲導演賴宇晴驚傳柬埔寨墜樓亡 首部長片才剛入圍釜山電影節

年僅23歲的中國大陸女導演賴宇晴以《愛是一本書》、《潮汐低語》等作品走紅，首部長片《潮汐低語》才在去年入圍第30屆釜山國際電影節並首映，未料近期驚傳在柬埔寨墜樓身亡，消息曝光後震驚影視圈。

年僅 23 歲的中國大陸女導演賴宇晴驚傳墜樓身亡。（圖／翻攝微博）

根據警方報告，事故發生在去年12月30日，地點位於金邊市一處民宅。賴宇晴墜樓後於31日凌晨0時45分被緊急送醫，醫院全力搶救多日，仍因傷勢過重，於今年1月2日下午5時宣告不治。

據院方說明，賴宇晴送醫時已陷入昏迷，傷勢相當嚴重，包括腦腫脹與出血、肺部挫傷伴隨血塊，鎖骨及脊椎多處骨折，搶救期間始終未恢復意識。

據《柬中時報》報導，監視器畫面顯示，12月29日晚間11時22分左右，承租二樓的法國男子回到住所打開院門時，賴宇晴正站在門外，隨後她被帶入屋內並進入樓上居住區。直到30日凌晨12點半左右，賴宇晴從高處墜下，承租一樓的印度男子與中國女子隨即下樓查看並扶起傷者。

賴宇晴的首部長片《潮汐低語》才在去年入圍第30屆釜山國際電影節。（圖／翻攝微博）

賴宇晴的父親在接獲親屬通知後，隔日即趕赴柬埔寨，他向警方表示，女兒是在2024年前往柬埔寨、與幾位友人共同從事短劇拍攝工作，坦言對女兒在柬埔寨的工作與生活細節並不完全清楚，期盼相關單位能盡快釐清真相。

