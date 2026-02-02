陸23歲廚師謊稱「解放軍飛官」！與百女「搞曖昧」詐騙90萬

大陸傳出一起冒充解放軍空軍飛官詐財的案件，一名女子與一名自稱「空軍戰鬥機飛行員」的男子交往，豈料被詐騙20萬元（約90萬台幣），而這名男子其實是一名23歲廚師，他還同時與1百名女性「搞曖昧」，從中挑選下手對象。

冒充飛官的徐姓男子。（圖／翻攝新浪微博）

《央視新聞》報導，警方指出，這名陳姓女子經人介紹，認識這名自稱「現役空軍飛行員」的徐姓男子，雙方交往不久，一個名為「白雨」的陌生帳號突然聯絡陳女，聲稱掌握其私密影片，並以此勒索20萬人民幣。驚慌之下，陳女與徐男商量，決定湊齊款項，由徐男出面交付。

廣告 廣告

未料款項交出後不久，徐男與「白雨」雙雙失聯，陳女察覺異常，立即報警處理。警方深入追查發現，整起事件根本是精心設計的「一人詐騙劇本」，「介紹人、男友以及勒索者，其實都是同一個人，徐男從頭到尾自導自演。」

不僅如此，警方調查顯示，徐男真實身分為一名廚師，更從未服過兵役，卻從非法管道購買多套軍裝，並從網路下載軍人訓練照片後修圖，包裝成自己的「軍旅生活」，以此博取陳女信任。

警方進一步查扣其手機與通訊紀錄，發現徐男同時與超過1百名女性保持曖昧聯繫，從中篩選下手對象。警方直言：「這是一起典型的複合型詐騙手法。」目前徐男已因涉嫌敲詐勒索罪、冒充軍人招搖撞騙罪，遭檢方起訴。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向

台股2月上漲機率66％！「15檔法人力挺股」年前搶紅包

黃仁勳：輝達需求激增 台積電10年內產能或翻倍