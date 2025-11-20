陸25歲女半裸亡！陳屍峇里島旅館 至少10人送醫

熱門觀光勝地峇里島近日發生一起駭人聽聞的事件。（示意圖／翻攝自photoAC）





熱門觀光勝地峇里島近日發生一起駭人聽聞的事件，位於蒼古（Canggu）的旅館發生疑似中毒事件，導致一名年輕的中國女遊客死亡，至少10人住院接受治療。

根據《The New Zealand Herald》報導，這起事件發生在峇里島，事發旅館每晚住宿費用約9美元（約新臺幣281元）。多名旅客報告稱，他們在享用旅館提供的集體晚餐後，突然感到劇烈不適。

來自中國的25歲卓姓遊客在旅館內突然出現嚴重嘔吐和發冷症狀，隨後暈倒在地，與她同住一間房間的李姓朋友，也被送往加護病房住了5天。

警方調查顯示，旅館前台接待員曾於午夜查看卓女狀況並感到擔憂，後請保全協助將她送往附近診所。但因資金不足，醫生僅開了藥，卓女於凌晨1點30分返回舖位，並於隔日早上被另一位接待員發現臉朝下倒地，經理檢查後確認沒有呼吸。

據報導，卓女被發現時半裸，只穿著一件敞開的藍色襯衫，昏迷在自己的床鋪上。李女則在出院後才得知卓女已被宣布死亡，悲痛地表示：「她病得太重，無法動彈或呼救，躺在自己的舖位上嘔吐了好幾個小時，而其他客人則爭先恐後地尋求幫助。」

李女和其他多位來自德國、沙烏地阿拉伯、菲律賓等地的國際遊客，都因出現相同症狀被送醫，並被列為受害者。庫塔警方的報告證實，由於多名客人報告出現相同症狀，將對該旅館進行進一步調查。

官方記錄的死因是急性腸胃炎和低血容性休克，但中毒的真正原因仍未被證實。不過，李女聲稱，她的主治醫生證實她的檢測結果指向一個更可怕的原因：「農藥中毒和食物中毒。」

李女還聲稱，在前一天晚上，她看到隔壁房間在進行臭蟲熏蒸後被封閉隔離，其他客人的證詞也印證了這項指控，包括晚些入住但同樣嘔吐昏厥長達7個多小時的遊客趙萊斯利（Leslie Zhao）。該旅館的工作人員則透露，他們從一開始就全力配合，並希望所有事情都能盡快澄清和解決。

