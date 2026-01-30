陸26歲健美網紅睡夢中猝逝！生前照「嘴唇發紫血管鼓起」 網：身體拉警報

中國大陸26歲健美網紅畢嘉琪傳出在睡夢中猝逝。（翻攝自微博）

中國大陸26歲健美網紅畢嘉琪傳出在睡夢中猝逝，他的好友在社群平台發文悼念，並曬出他生前坐在椅子上打麻將的照片，有網友發現，畢嘉琪神情疲憊、嘴唇發紫，疑似是心臟負荷過重的警訊，但死因仍有待確認。

畢嘉琪猝死前有何異常？

畢嘉琪的好友在社群平台發文悼念，並曬出他生前靠坐在椅子上打麻將的照片，可以看到他神情疲憊、嘴唇發紫；有網友注意到，畢嘉琪多張照片中頸部與手臂血管明顯暴起，是健身圈追求的「血管明顯」的訓練成果。事實上，類似事件並非首次發生，上個月，中國大陸30歲的健美冠軍王昆也因心源性猝死不幸離世。

畢嘉琪生前照片可以看到他神情疲憊、嘴唇發紫。（翻攝自微博）

醫師指出，流感病毒可能直接傷害心肌，若在此時持續高強度訓練，恐增加心肌梗塞或猝死風險；即使無明顯疾病，長期高強度運動也可能對心臟造成負擔。專家提醒，「心臟的血管就像家裡的水管，用久了可能會『生鏽』。劇烈運動時，血壓突然升高，心率加快，可能導致這些『鏽班』脫落，形成血栓堵塞血管。」

