陸29歲百萬網紅張純驚傳元旦猝逝 生前為還債轉戰成人平台遭網暴

擁有百萬粉絲的中國大陸潮流網紅「你的渡口」（本名張純），日前驚傳於元旦凌晨搶救無效離世，得年僅29歲。家屬於12日向陸媒證實噩耗，並透露遺體已在上海完成火化，消息曝光後震驚外界，也令大批粉絲心碎不已。

中國大陸潮流網紅「你的渡口」日前驚傳於元旦凌晨搶救無效離世，得年僅29歲。

根據陸媒《四川觀察》報導指出，網路上瘋傳一段疑似張純好友與其母親「小渡媽媽」的對話截圖。張母在對話中悲痛表示：「是走得突然，突然死亡猝死的」，並提到女兒生前喜歡熬夜，加上心臟狀況本就不佳，顯示其猝逝可能與生活習慣及健康因素有關。

網路上瘋傳一段疑似張純好友與其母親「小渡媽媽」的對話截圖。

被粉絲暱稱「口子姐」的張純，2018年以大學生身分在社群平台分享球鞋穿搭而爆紅，清新外型和專業搭配能力讓她獲得「球鞋女神」封號。人氣巔峰時期，她跨界參加陸綜《說唱聽我的》展現饒舌才華，並發表多首單曲，社群粉絲數超過百萬。

然而張純的事業隨後遭遇重創，自創潮牌宣告破產，更因此負債累累並罹患憂鬱症。為了還清債務，她在2024年做出驚人決定，轉戰海外成人付費平台維持收入，此舉讓她形象大跌並遭受嚴重的網路暴力。去年她更在直播中崩潰自曝感染梅毒，導致嚴重的皮膚問題，引發外界不勝唏噓。

張純為了還清債務轉戰海外成人付費平台維持收入。

儘管家屬已出面證實死訊，但陸網仍出現質疑聲浪。部分網友指出，張純的社交帳號在死訊傳出後仍有活動跡象，且官方死亡證明尚未公開，懷疑她可能以「假死」方式逃避債務。對此，張純生前的多位好友紛紛跳出來發聲哀悼，並呼籲酸民停止對逝者的惡搞與無禮猜測。

