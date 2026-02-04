陸30歲男上廁所突猝死！醫曝「3因素」成奪命關鍵

大陸中心／張尚辰報導

中國河南一名男子在清晨如廁後，竟倒地猝死。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

中國河南近日發生一起猝死案例。一名年約30歲的男子清晨起床如廁後，短時間內突然倒下，經送醫搶救仍宣告不治，留下罹病中的父親與三名年幼子女，突如其來的變故讓家屬難以承受。對此，當地醫生指出，若同時出現「清晨、如廁、用力」3個因素，就是一種高風險時刻。

綜合陸媒報導，事發當天清晨，該名楊姓男子起床前往廁所，期間傳出異常聲響，家人前往查看時，發現他已倒臥地面、失去意識，緊急送醫仍未能挽回性命。男子驟然離世，讓妻子情緒崩潰，直言一切發生得太快，完全無法接受。

家屬透露，男子平時身體狀況良好，也無慢性病史。事發前幾天雖曾感冒並持續咳嗽，卻未出現發燒症狀，但偶爾抱怨胸口不適與呼吸不順。某次搬運重物後，胸痛情況加重，曾前往醫院接受檢查，包括影像掃描與心電圖等，當時並未發現明顯異常，未料數日後竟發生憾事。

對此，當地醫師分析指出，清晨時段本就是心血管事件的高風險時間點。人體在甦醒後，壓力相關荷爾蒙分泌增加，容易使心跳與血壓上升，再加上長時間未進水，血液濃稠度提高，血栓風險也隨之增加。若在此時如廁過度用力，可能導致血壓劇烈變化，對心臟與腦部血管造成瞬間負擔。

醫師提醒，若平時出現不明原因的胸口疼痛、壓迫感，或疼痛延伸至肩膀、背部、頸部，並伴隨冒冷汗、噁心、嘔吐或呼吸困難等症狀，應立即就醫檢查，切勿輕忽，尤其是有心血管疾病或高風險族群，更應提高警覺。

