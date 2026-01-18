陸322公里船陣 張延廷曝「海上螞蟻雄兵」威能：怎麼打

美國《紐約時報》報導，北京最近數週兩度悄悄動員數千艘漁船，組成至少長達322公里的巨大「海上浮動屏障」，展現前所未見的協同程度，可能讓北京在爭議海域施加控制方面多了新手段。圖為廣東漁船進港避暴風雨的檔案照。（資料照/美聯社）

《紐約時報》16日揭露，大陸近期兩度祕密集結大批漁船陣列東海區域，組成至少200英里（約322公里）的巨型海上屏障，引發關注。空軍前副司令張延廷指出，冬季非漁汛期適合動員，趁機演練動員能力，形成海上屏障、螞蟻雄兵，很難解決，尖端武器恐消耗殆盡。

張延廷18日在《張雅婷辣晚報》節目表示，這有三個現象，第一就是要來驗證他的動員能力，動員能力不是招之即來，要把這些以民轉軍的相關漁船或滾裝渡輪，都能動員編組，沒有體系，怎麼能每年定期演練？現在2026年1月他是1400艘，去年還曾動員2000艘！

廣告 廣告

張延廷指出，第二，這將來會變成一個海上屏障，螞蟻雄兵，如果真的要實施海戰的話，一千多艘！怎麼樣去解決？而且中國大陸的漁船，這一千多艘只是局部，要動員一萬艘也不是問題！在海上密密麻麻怎麼打？反艦飛彈一下就消耗殆盡。如果不打，那其他國家要針對中國大陸做海上攻勢作為，困難度就增加了，因為海上民兵目標太多了，怎麼解決？若尖端武器消耗戰，馬上就消耗殆盡。「就變成沒有戰力了！」所以這是有他戰術上的考量，當你沒有戰力，中共解放軍海軍就出來了

張延廷提到，第三，冬季時整個東海地區沒有颱風，如果夏天演練可能有颱風跑來跑去，要防颱還是繼續動員？會有困擾。另外，冬天時海水比較寒，漁獲量比較少，這時候動員最好。夏天時漁獲量多，要做生意，怎麼方便動員？所以季節上，12月、1月是最佳時機。

【看原文連結】