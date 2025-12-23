陸35萬噸新艦「逾北約3倍」 周錫瑋：美剩好萊塢式吹牛

中國大陸軍艦下水餃，近年海軍實力已穩壓美國。圖為中國大陸航母「遼寧艦」。（資料照／美聯社）

中國大陸海軍持續「下餃子」式發展，2025年總計有35萬噸新軍艦服役，其噸位超過北約3倍，實力穩壓美軍，造船速度堪稱世界第一。前台北縣長周錫瑋直言，美國、歐洲打不贏中國大陸，只好詆毀大陸偷科技，回頭顧選票，用好萊塢式吹牛騙人民，自己依然很強。

周錫瑋23日在《全球大爆卦》節目表示，過去中國大陸起來的時候，歐美經常批評中國大陸說：你又偷了我們的新科技！「我現在在想，美國是在偷中國大陸的技術，然後美國人在東施效顰！」因為這些全是大陸「大驅」做出來的成果，排水量是現在全世界最大的。

周錫瑋質疑，美國現在很奇怪，每個人都是好萊塢的演員跟導演，這些所有的劇情，都像好萊塢的劇情。大家重新去編寫，拍個電影出來？他不要真實的東西，他拍個東西出來，就可以告訴美國的人民：美國是強大的！美國還是世界第一，世界無敵。

「這是什麼？政治人物在吹牛！」周錫瑋直言，政治人物的吹牛是不用花錢的，歐美許多政治人物都在吹牛。另一個例子，歐洲現在在檢討：我們跟俄羅斯一定要這樣敵對關係，俄國是壞蛋！但回過頭來，你不買俄國的天然氣、石油，不跟俄國好好做生意，你會發覺，第一，你的物價上漲，第二，你的生產成本大幅提高，完全沒有競爭力了，第三，你的市場喪失了。

周錫瑋強調，互相的交流合作可以避免戰爭，但現在你又製造戰爭？回過頭來想，歐美這些政客為什麼一定要製造俄烏戰爭？結局這麼悲慘。美中大戰會打嗎？他認為不會打，充其量代理人戰爭，但一定要講美中會打，然後美國一定會贏過中國大陸，但這實際上是不可能的。那怎麼辦？就說過去政策錯了，以為中國大陸是小老弟，現在他們強過我們了，怎麼辦？就詆毀他。

周錫瑋直呼，詆毀不成怎麼辦？只好回過頭來，守住自己的選票。「川普這些官員，全部是吹牛的一級班，講的話都是騙人的！」

