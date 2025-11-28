陸4海警船今「執法巡查」穿越金門限制水域！海巡驅離

大陸海警船假借「執法巡查」名義穿越金門限制水域線，海巡署駁斥並部署巡防艇阻擋陸海警船深入我國水域。(圖／海巡署提供)

海巡署第十二巡防區於今(28)日上午8時50分，偵獲4艘大陸海警船「兩兩一組」，分別自金門料羅東方及烈嶼西南方航入我國水域，並以縱隊方式航行；海巡署預先部署之4艘巡防艇立即航前近迫，採取併行監控，阻擋陸海警船深入我國水域，並透過中、英文無線電廣播，要求海警船轉向航離，4艘海警船在我方巡防艇併航監控下，於10時50分航出金門限制水域。

海巡署駁斥，陸方利用海警船假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，從其航行態樣分析，已成為「常態騷擾」，絕非其於該機關網頁表示「福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查」，此舉不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。

廣告 廣告

海巡署表示，將秉持堅定的執法立場，嚴密監控大陸海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除大陸海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

【看原文連結】