陸4海警船闖入金門禁止水域 海巡「船艏壓迫」驅離

海巡署金馬澎分署第十二巡防區昨（18）日下午偵獲大陸海警船編隊跨越金門限制水域線，航入我國金門禁止水域。海巡署巡防艇全程以近迫、造浪等方式，迫使海警船轉向航出。

4艘大陸海警船昨（18）日 下午 以「一路縱隊」編隊方式航入金門禁止水域。(圖／海巡署提供)

海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區昨（18）日12時許即偵獲大陸海警船於大帽山南方水域外有集結現象，爰調派巡防艇於金門南方水域部署；下午2時52分，大陸海警「14605」、「14515」、「14606」 及「14609」等4艘，採一路縱隊方式由翟山南方航入金門限制水域，海巡署立即以預置巡防艇趨前應對，惟大陸海警持續航入禁止水域，巡防艇即採取「船艏壓迫」模式對應，近迫其船艏，拒止其繼續深入我國水域，同時透過中、英文無線電廣播，強勢驅離。在海巡強力拒止下，4艘海警船於16時17分轉向航出金門限制水域。

海巡署立即以預置巡防艇趨前應對，近迫其船艏，拒止其繼續深入我國水域，同時透過中、英文無線電廣播，強勢驅離 。(圖／海巡署提供)

海巡署強調，大陸海警惡意升級對我進行灰帶襲擾，針對此等破壞區域和平穩定之挑釁舉措，海巡署予以嚴厲譴責，並持續強化情監偵手段，精準掌握大陸公務船動態，依侵擾型態提升對應模式與強度，全力捍衛國家主權及海域安全。

