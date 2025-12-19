陸4海警船闖金門限制水域 海巡「船艏壓迫」驅離畫面曝光

4艘大陸海警船18日下午以「一路縱隊」編隊方式航入金門禁止水域；海巡署預置之巡防艇立即採取「船艏壓迫」模式進行驅離。(圖／海巡署提供)

海巡署金馬澎分署第十二巡防區昨(18)日下午再度偵獲4艘大陸海警船以「一路縱隊」編隊方式，跨越金門限制水域線，航入我國金門禁止水域；我方預置之巡防艇立即採取「船艏壓迫」模式，全程以近迫、造浪等方式，迫使海警船轉向航離。

海巡署說明，金馬澎分署所轄第十二巡防區昨日中午12點許即偵獲大陸海警船於大帽山南方水域外有集結現象，爰調派巡防艇於金門南方水域部署；2點52分，陸海警「14605」、「14515」、「14606」 及「14609」等4船艇，採一路縱隊方式由翟山南方航入金門限制水域，海巡署立即以預置巡防艇趨前應對。

海巡署表示，大陸海警船挑釁行為惡意升級，仍持續航入禁止水域，我方巡防艇隨即採取「船艏壓迫」模式對應，以近迫其船艏、造浪等方式，拒止其繼續深入我國水域；同時透過中、英文無線電廣播，強勢驅離。在海巡艇強力拒止下，4艘大陸海警船於下午4點17分轉向航出金門限制水域。

海巡署強調，大陸海警惡意升級對我進行灰帶襲擾，針對此等破壞區域和平穩定之挑釁舉措，海巡署予以嚴厲譴責，並持續強化情監偵手段，精準掌握大陸公務船動態，依侵擾型態提升對應模式與強度，全力捍衛國家主權及海域安全。

