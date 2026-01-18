陸5年內侵台機率30%！紐時專欄：現在台灣須提防北京1作戰

紐約時報17日發表專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）的文章指出，北京入侵台灣前有2個警訊，轉移在西方資產與動員國內捐血。事實上，普遍看法認為，台海在未來10年內爆發戰爭的機率不高，地緣諮詢組織推估，未來5年中國侵台機率為30%，對台灣實施海空封鎖的可能性則達60%。比起中國採取終極手段動武前，台灣更需警惕已在發生的灰色地帶作戰。

曾見證台灣民主轉型的紀思道強調自己熱愛台灣，卻也沉重反問：若台灣人都不願付出重大犧牲，美國為何要冒命保衛？他直言，缺乏抗敵共識的台灣已成抵抗強權的「反面教材」。他建議，美國應優先聯手日本與台灣嚇阻灰色地帶作戰的蠶食，台灣更須喚起警覺、展現捍衛自由的決心，否則即便最後慘勝，結果也將得不償失。

紀思道引述訪問多位軍事專家，以及史丹佛大學中國研究學者傅立門（Eyck Freymann）即將出版新書《Defending Taiwan》描述的極端情境指出，中國若準備發動戰爭會有2個警訊：北京悄然撤出可能遭西方凍結的金融資產，並在國內發起愛國動員、號召民眾捐血。在解放軍調動部隊、外界爭論真偽之際，中國可能先以網攻癱瘓台灣部分電網與金融體系、破壞海底電纜拖慢網路；其後若升高衝突，飛彈或對總統府與軍事、情蒐據點發動「斬首」打擊，並可能波及日本、關島美軍基地阻援，同時以海上封鎖切斷美日支援。

紀思道指出，五角大廈固然聚焦入侵情境，但台灣更該把重心放在未達戰爭門檻的灰色地帶作戰，因為中國已透過網攻、破壞海纜、軍機軍艦逼近與實彈軍演持續施壓。若習近平想升高壓力又避免直接開戰，可能先以海上「檢疫」名義提高航運與保險成本、削弱台灣經濟；再往上一步就是針對油氣的封鎖，極可能引爆全面戰爭，屆時關鍵將在美國總統川普是否下令美軍護航、出手破封。

普遍看法認為，台海在未來10年內爆發戰爭的機率不高，但這篇文章引述地緣諮詢機構「台灣海峽風險報告」（Taiwan Strait Risk Report）預估，未來5年中國侵台機率為30%，對台灣實施海空封鎖的可能性更達60%。日耳曼馬歇爾基金會1月發表研究推估，就算台海只是打幾個月、規模不大，而且中國戰敗，仍可能造成台灣約10萬人傷亡、中國約10萬人傷亡、美國約6000人傷亡。

不論透過戰爭或灰色地帶「切香腸」進逼，中國若併吞台灣將導致第一島鏈崩潰、台積電落入北京之手，因此美國必須與盟友日本、菲律賓協同嚇阻，才能提高阻止中國軍事冒進的機會。

然而，紀思道示警，台海風險讓外界高度焦慮，但台灣社會的警覺感並不對等；中國近期在台灣周邊軍演時，台股甚至走高。他並以自己訪問身邊台灣媒體友人的觀察為例指出，部分台灣人雖承認危險，卻對抵抗不抱希望，直言若遭攻擊「應該投降」，另一名商界友人則預期10年內台灣終將落入中國掌控。

紀思道表示自己熱愛台灣，回憶1980年代曾在台生活學中文，見證台灣發展成富裕、高科技的民主社會；但他認為，台灣如今最大的缺口，是缺乏「如何守住現狀與自由」的社會共識。

這篇文章寫到，台灣政壇長期陷入內鬥與對立，結果是，相比愛沙尼亞、以色列、波蘭與南韓等面臨生存威脅的國家，台灣顯得準備不足。「若烏克蘭是抵抗強敵的政治意志典範，那台灣更接近反面教材，許多人似乎尚未準備好為了守住獨立與自由付出重大代價」。

紀思道反問，「若台灣人自己都不明確願意做出重大犧牲，美國人為何要冒生命風險、花數十億美元去保衛台灣？」他認為，根據台灣官員，儘管台灣國防政策有所發展，但仍遠遠不夠。

紀思道主張，由於牽涉重大利害，美國外交政策的首要任務之一，必須是在不挑釁中國的前提下嚇阻中國。這意味著合作台灣與日本形成共同戰線，不僅防範入侵，也要對抗灰色地帶作戰的壓力。

他說，如果嚇阻失敗、戰爭真的爆發，那當然贏總比輸好；但就算最後打贏了，也可能是那種代價太慘重、讓人完全高興不起來的勝利。誠如前總統甘迺迪的形容，「即使勝利的果實，入口也像灰燼一樣」，得不償失。

