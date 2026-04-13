陸5月起給非洲全面零關稅 排除史瓦帝尼

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

2026年是中國大陸與非洲開啟外交關係70周年暨中非人文交流年，自2026年5月1日起，大陸將給予53個非洲國家，全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統即將率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。

2025年6月11日，大陸國家主席習近平在致中非合作論壇成果落實協調人部長級會議的賀信中宣布，中方願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，同時為非洲最不發達國家對中國出口，提供更多便利。

廣告 廣告

據大陸商務部隨後發布的政策解讀，共同發展經濟夥伴關係協定是中國大陸與非洲國家之間的創新自貿協定。在協定下大陸將對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅，並稱這是大陸擴大自主開放的具體行動，也是推動中非合作論壇北京峰會成果進一步落地、服務共築新時代全天候中非命運共同體的體現。

大陸商務部稱，當前單邊主義、保護主義亂象頻出，中非決心共同應對挑戰，為全球貿易發展注入穩定性。這一重大舉措順應經濟全球化發展方向，回應非洲國家期待，符合世貿組織規則。並稱中方將以超大規模市場和中國式現代化發展成就，為非洲國家提供更多機遇。

史瓦帝尼是我國目前在非洲僅剩的邦交國，也是中共積極挖角的對象。2025年6月11日，在湖南長沙舉行的中非合作論壇成果落實協調人部長級會議發表的中非維護全球南方團結合作的長沙宣言，特別提到「中國願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，對除斯威士蘭（即史瓦帝尼）外，53個非洲建交國落實100%稅目產品零關稅舉措，歡迎非洲優質商品進入中國市場」，針對性十足。

大陸與非洲雙邊貿易近年來快速增長，但非洲對大陸貿易逆差也迅速擴大。據大陸海關總署數據，2025年大陸對非洲的出口總額達2250億美元，年增長25.8%，進口1230億美元，增幅僅5.4%，大陸對非洲享有的貿易順差高達1020億美元。

【看原文連結】

更多udn報導

馬桶黃垢刷不掉？家事達人噴1物輕鬆解決：1小時清光

妻為癌夫求白沙屯媽 獲賜聖筊供茶淚謝：癌細胞不見了

川普嗆封鎖荷莫茲暴露台灣弱點 台人第一衝擊恐這事

女星暴瘦嚇壞全網！肋骨全現形遭疑厭食 本人氣喊冤