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陸5月起給非洲全面零關稅 排除史瓦帝尼
2026年是中國大陸與非洲開啟外交關係70周年暨中非人文交流年，自2026年5月1日起，大陸將給予53個非洲國家，全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統即將率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。
2025年6月11日，大陸國家主席習近平在致中非合作論壇成果落實協調人部長級會議的賀信中宣布，中方願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，同時為非洲最不發達國家對中國出口，提供更多便利。
據大陸商務部隨後發布的政策解讀，共同發展經濟夥伴關係協定是中國大陸與非洲國家之間的創新自貿協定。在協定下大陸將對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅，並稱這是大陸擴大自主開放的具體行動，也是推動中非合作論壇北京峰會成果進一步落地、服務共築新時代全天候中非命運共同體的體現。
大陸商務部稱，當前單邊主義、保護主義亂象頻出，中非決心共同應對挑戰，為全球貿易發展注入穩定性。這一重大舉措順應經濟全球化發展方向，回應非洲國家期待，符合世貿組織規則。並稱中方將以超大規模市場和中國式現代化發展成就，為非洲國家提供更多機遇。
史瓦帝尼是我國目前在非洲僅剩的邦交國，也是中共積極挖角的對象。2025年6月11日，在湖南長沙舉行的中非合作論壇成果落實協調人部長級會議發表的中非維護全球南方團結合作的長沙宣言，特別提到「中國願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，對除斯威士蘭（即史瓦帝尼）外，53個非洲建交國落實100%稅目產品零關稅舉措，歡迎非洲優質商品進入中國市場」，針對性十足。
大陸與非洲雙邊貿易近年來快速增長，但非洲對大陸貿易逆差也迅速擴大。據大陸海關總署數據，2025年大陸對非洲的出口總額達2250億美元，年增長25.8%，進口1230億美元，增幅僅5.4%，大陸對非洲享有的貿易順差高達1020億美元。
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2026年是中國大陸與非洲開啟外交關係70周年暨「中非人文交流年」，自2026年5月1日起，大陸更將給予53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴清德總統即將於4月22日至4月26日率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼王國。
賴總統率團出訪史瓦帝尼 涉外人士分析3意義
（中央社記者葉素萍台北13日電）總統賴清德22日將率團出訪友邦史瓦帝尼，這是賴總統任內首度出訪非洲，也是任內第二次出訪。涉外人士今天表示，此行對兩國邦交具有展現堅實友誼、台灣實質外交與中國強烈對比、彰顯實質合作這3個重大意義。
賴總統出訪史瓦帝尼 涉外人士分析具三大意義
總統府今天(13日)宣布，賴清德總統將於4月22日至27日率團出訪友邦史瓦帝尼，這是賴總統上任後首度出訪非洲，也是任內第二次出訪。此行主要是應史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世以親簽信函邀請，且適逢史王58歲壽辰暨加冕40週年，同時也是台、史建立邦誼58週年，涉外人士認為由賴總統親自率團訪問，對兩國邦交具有「展現實質友誼」、「台灣實質外交與中國強烈對比」及「彰顯實質合作」等三個重大意義。 展現堅實友誼 涉外人士指出，今年適逢國王恩史瓦帝三世58歲壽辰暨加冕40週年慶典，史國擴大舉辦雙慶典，預期將有多位王室成員、政府官員及周邊國家各界代表出席，賴總統親自率團訪問對兩國邦誼有重大意義。此外，史瓦帝尼王國長期在國際場域為台灣仗義執言，堅定為台灣發聲，賴總統此行也將向國際社會展現台、史間的深厚情誼，是超越地理距離的兄弟之邦。 台灣實質外交與中國強烈對比 涉外人士表示，近年中國積極經營其在全球各地的影響力，如在非洲進行「一帶一路」，透過「中非合作論壇」確立和非洲各國的合作關係，進而拉攏與要脅我國在非洲唯一的友邦史瓦帝尼。「一帶一路」政策表面上看來是非中雙贏，事實上導致非洲多國因為接受中國貸款建設基礎設施而
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