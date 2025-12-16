陸50強企業近三年累計營收增長率 平均值490%

德勤中國最新報告顯示，今年大陸50強企業三年累計營收增長率的平均值為490%，相比2024年略有下降，而前十強企業營收增長率相比2024年基本持平。

第一財經報導，16日於無錫發布的《2025德勤中國高科技高成長50強及明日之星報告》顯示，從營收規模來看，2025大陸50強企業中營收為人民幣5000萬-1億元的公司佔比提升至38%，營收規模人民幣1億元以上公司佔比44%，與去年持平，整體呈現出中小企業營收區間佔比提升、頭部企業營收區間保持穩定。

從地域分布而言，深圳、上海、北京、廣州穩居前列，一線城市憑藉成熟的產業基底、充足的人才儲備與密集的資本資源，仍是科技企業的主要誕生地。

在行業分布方面，硬體產業以28%的佔比居首，高端裝備以18%位列第二，前者受益於半導體領域的增長，後者則依託智能製造細分賽道的表現。清潔技術因新能源企業入選較多，佔比提升至10%。軟體、生命科學較上年有所下降，網路行業降幅顯著，體現行業向硬科技轉型的趨勢。

德勤中國高科技高成長項目全國主管合夥人趙錦東表示，在企業推動科技與創新時，人才、資本與AI研發投入成為三大關鍵驅動力。調查顯示，23%大陸50強企業和66%明日之星企業，AI研發投入佔營收的50%以上。但無論是大陸50強企業還是明日之星企業，都面臨著高技術人才的短缺、AI技術在業務場景中的應用不足以及研發成本攀升等挑戰。

趙錦東也提到，然而，核心技術自主研發、產品的快速迭代和多元化融資正成為企業韌性發展的突破口。此外，越來越多的科技企業將AI智能體從工具化向數字員工化演進，以全面提升效率、創新力與競爭優勢。

