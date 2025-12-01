陸6G技術重大進展！2035年或實現規模化商用

大陸6G技術研發取得重大進展，工信部宣布已完成第一階段技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。《央視新聞》探訪江蘇南京紫金山實驗室，科研人員正在開展6G關鍵技術的試驗驗證，展示太赫兹通信系統等核心技術突破，預計2030年啟動規模組網，2035年實現全面商用。

大陸6G已完成第一階段技術試驗。（圖／翻攝《央視新聞》）

紫金山實驗室技術人員介紹，目前正在測試的光子太赫兹通信技術，無線傳輸可做到最快1秒鐘傳輸1TB資料，速率是5G的100倍，下載一部高清電影只需要在眨眼之間。技術人員以高速公路比喻，若5G技術是擁有四車道的高速公路，那麼太赫兹技術就是擁有上百條車道的「超級公路」。

該技術可支撐未來8K、16K等超高清影片、全息通信等需要海量資料傳輸的新型應用。與主要面向地面覆蓋的5G相比，6G將突破通信與智能的深度融合、通感一體化等技術，並構建「空—天—地—海」一體化網絡，真正實現全域無死角覆蓋。

紫金山實驗室建成全球首個「時延有界確定性無線接入演示系統」，透過乒乓球顛球測試展示6G技術應用。紫金山實驗室副研究員劉澤寧表示，目標是實現6G空口傳輸時延低至百微秒級，可靠性高達99.99999%，以及抖動低至微秒級的能力，這意味著在未來智能工廠當中，無數的工業設備可以像人的神經一樣，通過無線的方式，去實現精準無誤地協同。

乒乓球顛球測試。（圖／翻攝《央視新聞》）

劉澤寧指出，6G將首次將無線網絡深入工業控制最核心的生產環節，取代工業現場最關鍵、最精密的控制總線，將為真正的「無人工廠」奠定基石。在未來工廠，6G可以讓機器之間形成微秒級的默契配合，讓整個工廠變成協同一致的「有機體」。

大陸信息通信研究院無線與移動通信研究所副所長杜瀅表示，2030年具備6G規模組網能力，面向個人用戶衣食住行及工作等全生活場景，提供更加定制化、沉浸化、智能化的應用服務。預計到2035年，將實現6G規模化商用部署，有望培育形成萬億元級的6G產業及應用。

技術方面正在持續攻關高頻段通信的極致連接，通信與感知、AI、計算、控制的超融合等核心難題，這需要體系架構、算法、晶片等多個領域的協同創新突破，最終真正實現6G萬物智聯。

