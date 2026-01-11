陸7家IKEA要掰了！民眾直呼捨不得 餐廳擠爆吃「最後一餐」

大陸上海、廣州等7家IKEA商場，自2月2日起將關門，消息曝光各界譁然，不少民眾近日湧入即將走入歷史的分店「最後巡禮」，直呼捨不得，餐廳更是一位難求。

IKEA上海寶山店湧入大批民眾。（圖／翻攝《網易》）

《新民晚報》報導，當天上午10時尚未開門，門口已聚集大批排隊人潮，有民眾表示，得知IKEA上海寶山店即將關閉，特地前來「再看一眼」，「聽說要關門，就想來走走，這家宜家陪了我們很多年。」

到了中午用餐時段，宜家餐廳更是人滿為患，有民眾抱怨排隊時間過長，「排了40分鐘，還是沒吃到。」但即使如此，仍有不少人願意耐心等候，只為再吃一次熟悉的瑞典肉丸。

一名住在附近的女子感嘆，「我經常來，這家店開了整整12年，聽到要關門真的很遺憾。折扣是一回事，主要還是捨不得。」也有年輕民眾說，家中「五分之一的家具和日用品都是在這裡買的」，對IKEA關閉感到依依不捨。

除上海寶山店，浙江省寧波店、南通店也湧入大批顧客在寒風中排隊，黑龍江省哈爾濱店內民眾購物車，幾乎塞滿通道，甚至有顧客因搶購商品發生爭執。有民眾驚呼，「這輩子沒見過宜家這麼多人。」

宜家中國7日宣布，將自2月2日起關閉上海寶山店、廣州番禺店、天津中北店、江蘇南通店、江蘇徐州店、浙江寧波店和黑龍江哈爾濱店等7家商場，轉型為小型店，以增加坪效。

