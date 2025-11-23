陸A流升溫 抗流感藥物近一周內銷量增逾兩倍
大陸全國流感患者增加，各類抗流感藥物、感冒退熱類及呼吸道檢測服務銷量均呈現快速上升趨勢。有大陸藥店業者稱，其中大陸抗流感藥物「奧司他韋」近7天銷量上漲率達237%。
中國疾病預防控制中心研究員彭質斌21日在大陸衛健委記者會上表示，從監測數據來看，與上一流行季是以A型H1N1亞型為主要流行株不同，2025-2026流行季是以A型H3N2亞型為主要流行株，也存在著A型H1N1亞型和B型（乙型）流感的共同流行，預計未來流感的活動還將進一步上升。
除了奧司他韋外，央視報導，叮噹快藥北京智慧藥房運營部相關負責人熊玉梅稱，瑪巴洛沙韋銷量上漲率達180%，同時一些感冒退熱類藥物、止咳平喘類藥物、清熱解毒類藥物，還有一些鼻噴藥物，比如布洛芬緩釋膠囊、小柴胡顆粒、藍芩口服液、輔舒良等藥品銷售上漲率也超過53%。
美團買藥相關負責人高亞軍表示，從A、B流的特效藥來看，基本是以北方城市為主，尤其是在瀋陽、長春、西安、呼和浩特這些城市，A流的特效藥有1.5倍以上的增長；流感檢測相關，像北京、瀋陽、成都、西安這些城市的流感檢測試劑增長10倍以上。
京東互聯網醫院全職醫生于長海稱，數據顯示，11月14日至11月20日，呼吸道細菌病毒檢測訂單量相較此前7天增長了63%，陽性檢出率上升到67.7%。
彭質斌表示，當前大陸全國流感活動已進入較快上升期，有個別省份甚至已經達到了高流行水平。他說，全國報告的托幼機構、學校流感聚集性暴發疫情的數量是顯著增加的，監測結果顯示，5-14歲的病例組流感病毒檢測陽性率比其他年齡組顯著增高。
據大陸官方稱，大陸全國流感總體處於中流行水平，各省份的流行強度有所區別，有23個省份處於中流行水平，其他省份處於低流行水平，大致來看，南方省份流感活動高於北方。
