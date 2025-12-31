陸AI晶片訂單湧入！路透：台積電接輝達H200「狂加單」

《路透社》引述知情人士透露，為滿足大陸科技公司對輝達（NVIDIA）公司晶片的強勁需求，輝達已向台灣晶圓代工龍頭台積電（TSMC）接洽，要求擴大H200人工智慧晶片產能。

台灣晶片製造龍頭台積電。（圖／翻攝台積電官網）

報導引述2名知情人士透露，大陸的科技公司已訂購超過200萬顆H200晶片，預計將於2026年交付，而輝達目前僅有70萬顆庫存。報導指出，輝達向台積電追加訂購的具體數量尚不清楚，但輝達已要求台積電開始生產這些額外的晶片，預計將於2026年第二季開始生產。

報導表示，此舉恐加劇輝達的風險，因為北京方面尚未批准任何H200晶片的出貨，而美國總統川普（Donald Trump）政府直到近期，才允許輝達向中方出口H200晶片。

報導引述消息人士稱，輝達已決定向大陸客戶提供哪些H200晶片型號，定價約為每顆2萬7千美元（約84.7萬台幣）。對於這項消息，輝達方面表示，「向中國大陸客戶銷售H200產品，不會影響我們向美國客戶供貨的能力。中國市場競爭非常激烈，本土晶片供應商發展迅速。若禁止美國晶片出口，只會讓外國競爭對手受益。」至於台積電方面則拒絕評論。

