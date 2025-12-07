陸AI系統級控制權開打 騰訊、阿里禁豆包AI手機登錄
字節跳動旗下的豆包日前與中興通訊合作的首款AI手機一經發售就引發熱議，繼騰訊旗下微信出現被動下線後，搜狐科技測試發現，阿里系旗下多款應用，包括淘寶、淘寶閃購、閒魚、大麥等App已開始拒絕「豆包手機」登錄。分析認為，豆包AI手機助手正引發「系統級控制權」爭奪戰。
IT之家報導，若用戶在豆包手機上手動操作打開上述App，將觸發安全機制，彈出登錄受阻提示。與此同時，手機銀行和金融類App，也先後出現了針對AI 、螢幕共享的監測以及風控措施。多名用戶反饋，在使用豆包AI手機助手時，遭到農行、建行App內的強彈窗提醒，要求關閉AI手機助手後再進行使用；另，遊戲類App如「王者榮耀」同樣能監測到AI控制，目前僅支持手動打開，AI助手無法對其進行開啟或控制。
該事件成為AI Agent 「上機」後的首場大規模衝突，也直接暴露AI手機助手在現有手機系統生態內的底層矛盾。
科創板日報引述互聯網大廠安全業務的安全專家張耀（化名）分析，豆包助手所使用的能力，本質上屬於通過系統權限，在客戶端模擬用戶對其他App的操作。豆包AI助手操作指令並非用戶本人直接發起，第三方應用（如微信）會識別到「非典型用戶行為」，自然會觸發風控機制。
張耀進一步指出，手機操作系統出於安全考慮，一直都採用「沙盒機制」隔離應用，不允許一個App直接訪問另一個App的數據。AI助手要跨應用執行任務，就必須請求額外權限，而這本身就可能引發爭議。但衝突的核心並不在於用戶授權，而是AI助手與應用開發者之間的博弈，當用戶選擇使用AI助手時，實際上失去了對「是否允許某個App被代理操作」的選擇權。
Omdia分析師鍾曉磊認為，AI時代的競爭，本質上是「系統對系統」，而非「廠商對廠商」，對於安卓生態，其最大挑戰並不是模型能力，而是系統碎片化程度高，廠商與開發者之間的話語權分散，隱私和數據安全難以統一。這些因素在AI上機時代尤其關鍵，可能成為未來面對鴻蒙、iOS時的最大隱患。
字節跳動豆包團隊日前發布豆包手機助手技術預覽版，並宣布開發者和科技愛好者可以在豆包與中興合作的工程樣機nubia M153 上體驗該產品。僅隔一天，中興商城2日便顯示首款「豆包助手」手機已售罄。在二手交易平台閒魚上，該款手機的二手售價在人民幣4,200 元到4,999元之間，較官方售價高出人民幣700元到1,500元左右。顯示該款產品熱門度。
豆包手機助手團隊5日發布「關於調整AI操作手機能力的說明」，稱計劃在接下來的一段時間，在部分場景，對AI操作手機的能力做一些規範化調整。豆包手機助手官方還強調，將積極與各方溝通，希望推動形成更加清晰、可預期的規則，避免用一刀切的方式否定用戶合理使用AI的權利。
