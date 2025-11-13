陸APEC峰會要求用「中國台北」 陸委會：不意外

（中央社記者李雅雯台北13日電）中國大陸明年主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，國台辦指稱台灣必須以「中國台北」名義參與。陸委會回應，「不意外」，推估台灣明年參與APEC峰會將較2014年北京峰會遇到更多限制。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華昨天在例行記者會上重申，在「一中原則」下，台灣以「中國台北」名義、地區經濟體身分參與APEC活動，這是台灣參與APEC活動的政治前提。

梁文傑回應，對於國台辦的說法，「我們一點都不意外」，2014年APEC峰會在北京召開，台灣當時也被中國大陸用各種理由做出限制，包括要求在「一中原則」下以「中國台北」身分參與。

梁文傑認為，2014年時任總統為馬英九，那時馬英九持續拋出「九二共識」等論述，不過對方立場根本沒有鬆動；推估明年APEC峰會在陸召開，對岸的要求、限制會更多，「這個是我們要去積極面對的」。（編輯：楊昇儒）1141113